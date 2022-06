Il meteo in Abruzzo 10 – 16 giugno: ancora tempo instabile, poi verso un generale miglioramento, ma spazio per qualche rovescio pomeridiano

Una goccia fresca ed instabile, in queste ore è posizionato al centro sud, con dei rovesci sul versante adriatico ed appunto sulle regioni meridionali. Ancora presente nella giornata di Venerdì 10, poi pian piano lascerà spazio ad un rinforzo dell’anticiclone, sempre di matrice sub tropicale, ma tuttavia la nostra penisola, sembra che rimarrà sul bordo orientale e pertanto nella prossima settimana, non saranno esclusi dei rovesci pomeridiani. Ma andiamo con ordine. Venerdì 10 Giugno, al mattino, cielo nuvoloso ovunque, con piogge anche copiose soprattutto sui versanti orientali. Lieve miglioramento da metà pomeriggio. Venti moderati con dei rinforzi da est nord est, temperature in calo (+10°c ad 850hpa). Sabato, la goccia instabile tenderà a spostarsi verso levante e per cui miglioramento delle condizioni meteo anche sulla nostra regione. Tuttavia della nuvolosità sarà presente nel corso della giornata ma davvero con scarse occasioni per dei fenomeni. Temperature in aumento di qualche grado, venti moderati da nord est, piuttosto vivaci sul chietino. Domenica, alta pressione in rinforzo, la quale darà luogo a tempo stabile su tutto l’Abruzzo. Venti piuttosto simili al giorno precedente, temperature ancora in leggero aumento, fino a +16°c ad 850 hpa. Lunedì, altra giornata di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti da nord est, temperature in aumento (tra +16 a +19°c tra est ed ovest). Martedì, dopo un buon avvio, non saranno da escludere dei rovesci e qualche temporale nel corso delle ore pomeridiane sui settori interni. Ventilazione da est nord est, temperature stazionarie o in leggero aumento nei valori massimi. Mercoledì, situazione non molto diversa, non mancheranno dei rovesci pomeridiani sulle aree interne. Ventilazione da nord est, temperature senza variazioni di rilievo. Giovedì, al momento appare sempre con un buon inizio, mentre a seguire, saranno possibili dei rovesci sulle aree interne e quindi nel pomeriggio. Ventilazione nord orientale e temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS