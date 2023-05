Con il primo Giugno, esordirà l’estate meteorologica, in un contesto che si preannuncia instabile con piogge e temporali nelle ore pomeridiane ovunque, specie sui settori interni. Pertanto Giovedì 1 Giugno, cielo tra poco nuvoloso e variabile al mattino, mentre della nuvolosità a carattere cumuliforme andrà aumentando da metà giornata. Possibilità di rovesci e temporali nel pomeriggio ad iniziare dai settori interni. Venti tra deboli e moderati da est, temperature senza variazioni di rilievo. Venerdì, 2 Giugno, giornata della festività della Repubblica Italiana, la situazione non cambierà granchè, in quanto dopo un avvio discreto, continueremo ad avere della diffusa instabilità sempre ad opera delle correnti orientali. Temperature in lieve aumento nei valori massimi (+12/+13°c ad 850 hpa). Sabato, altra giornata all’insegna dei rovesci a carattere temporalesco soprattutto nel pomeriggio. Venti da ovest nell’entroterra, da est altrove e temperature stazionarie. Domenica, nulla di cambiato, sempre piogge e temporali nel pomeriggio, soprattutto nelle aree interne. Ventilazione da ovest nell’aquilano, da est sulle restanti zone. Temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, come anche i successivi giorni di Martedì e Mercoledì appaiono in questo momento ancora sulla falsariga dei giorni precedenti, con piogge e temporali nel corso delle ore pomeridiane. Venti generalmente dai quadranti orientali e temperature stazionarie o in leggera salita.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS