Con l’inizio di Febbraio, a come sembra, il campo anticiclonico di estrazione sub tropicale, vorrà ancora dire la sua sul bacino occidentale del mediterraneo. Anzi, sulla nostra penisola, a come sembra, sarà anche in rinforzo, in quanto i geopotenziali tenderanno ad aumentare rispetto ad ora. Pertanto, Giovedì 1 Febbraio in Abruzzo, giornata sempre soleggiata, con dei banchi di nebbia nelle vallate e delle gelate, nottetempo ed al primo mattino. Qualche stratificazione di passaggio nelle ore pomeridiane. Venti deboli occidentali sull’aquilano, da est altrove e temperature massime, in leggera flessione. Venerdì, giornata molto simile, anche se i venti, a tratti moderati, ruoteranno dai quadranti orientali, ovunque. Quindi la colonnina di mercurio tenderà a scendere di qualche grado (+2/+4°c ad 850 hpa). Sabato, invece, a parte le condizioni orientate sulla stabilità dappertutto, le correnti avranno una direttrice ovest nord ovest est sud est e pertanto le temperature, specie massime saliranno di diversi gradi (+7/+8°c ad 850 hpa). Domenica, altra giornata con il cielo che si presenterà poco nuvoloso solo per via di qualche stratificazione di passaggio e nulla più. Venti da ovest nord ovest, deboli e temperature senza grosse variazioni di rilievo. Lunedì, giorno che appare al momento con le temperature in aumento e possibile foehn lungo la parte orientale della nostra regione (+6/+8°c ad 850 hpa), per le correnti e quindi i venti da ovest, di moderata intensità. Cielo sempre poco nuvoloso per via delle lieve velature di passaggio, mentre qualche addensamento di poco conto potrà essere presente massicci montuosi ai confini con il Lazio. Martedì, l’anticiclone appare in indebolimento. Pertanto sarà possibile della nuvolosità molto variabile nel corso della giornata ed un lieve calo termico. Venti generalmente da nord nord ovest. Infine Mercoledì 7, che sembra a tratti con degli addensamenti, a tratti meno. Venti in genere dai quadranti occidentali, temperature senza variazioni di rilievo (+4/+5°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS