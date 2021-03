Il meteo in abruzzo 1 – 7 aprile: festività pasquali sotto l’insegna del tempo instabile

Le belle e miti giornate che stiamo vivendo, a quanto sembra, saranno sostituite proprio sotto le feste pasquali, da tempo diffusamente instabile per via delle correnti da est, piuttosto fredde, le quali daranno luogo a tempo piovoso ed anche nevoso fino a quote intorno agli 800/ 1000m circa. Pertanto vediamo come potrà evolversi la situazione passo passo. Giovedì Santo, mattinata con tempo bello su tutta la regione. Tendenza ad un aumento della nuvolosità sulle zone occidentali ove non sarà esclusa qualche precipitazione tra il pomeriggio e la serata a carattere di rovescio. Temperature in lieve aumento, con valori sui 9°c ad 850 hpa, ventilazione da ovest nelle aree più interne, da est lungo quelle orientali, di debole entità. Venerdì Santo, giornata che inizierà abbastanza buona, mentre della nuvolosità sparsa sarà presente nel primo pomeriggio. Qualche fenomeno su alto Sangro ed alto vastese prima di sera. Temperature pressochè stazonarie, ventilazione da ovest sull’aquilano, da est sulle altre province, deboli con qualche locale rinforzo. Sabato Santo, al momento appare sotto l’insegna del tempo instabile con piogge inizialmente sparse, ma a seguire più estese e diffuse su buona parte della regione. Venti da ovest nelle zone interne, da est nord est ad oriente, in rinforzo verso sera. Le correnti infatti ruoteranno ovunque da nord est durante la nottata. Ed eccoci a Domenica, giorno di Pasqua, la situazione appare con tempo piovoso su tutta la regione, con la possibilità di nevicate oltre gli 800 m, specie ad oriente. Venti in rinforzo da nord est, temperature in diminuzione (-3°c ad 850 hpa). Lunedì dell’Angelo, o pasquetta, nuvoloso al mattino con qualche debole precipitazione, ma tutto verso un miglioramento nelle successive ore. Venti nord orientali al mattino, in rotazione da nord ovest a seguire; temperature in lieve aumento da metà giornata, ma tuttavia sempre fresca. Martedì, situazione di tempo discreto, con degli addensamenti ma con scarse possibilità di precipitazioni, ventilazione dai quadranti meridionali, temperature in lieve aumento, specie lungo la fascia costiera. Infine Mercoledì, che appare sempre in questo momento instabile sulle aree interne della nostra regione con piogge moderate ed in qualche caso forti. Meglio lungo le aree costiere, temperature stazionarie o in leggero aumento, venti da ovest, moderati, possibile foehn lungo le coste.

Faccio i miei migliori auguri di buona Pasqua a Tutti i lettori.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS