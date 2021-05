Maxxi L’Aquila: inaugurazione con il ministro della cultura Franceschini e 4 giorni di visite gratuite

L’Aquila. Apre finalmente le sue porte il Maxxi ’Aquila che verrà inaugurato questo venerdì 28 maggio alla presenza del Ministro della Cultura Dario Franceschini e di Giovanna Melandri, Presidente della Fondazione Maxxi.

Tra gli altri saranno presenti alla cerimonia anche Bartolomeo Pietromarchi, Direttore Maxxi L’Aquila; Margherita Guccione, Direttrice Maxxi Architettura; Hou Hanru, Direttore artistico; Pietro Barrera, Segretario generale; Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila; Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo; Sergey Razov, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia.

Per festeggiare l’apertura del nuovo museo, sono stati organizzati inoltre 4 giorni di visite gratuite in anteprima, da domenica 30 maggio a mercoledì 2 giugno (prenotazione obbligatoria su www.maxxilaquila.art, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19). Domenica 30 maggio (ore 11.00-20.00) e mercoledì 2 giugno (ore 16.00-19.00) le visite saranno arricchite da un servizio di mediazione culturale curato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti e del corso di laurea in Beni Culturali dell’Università dell’Aquila. L’edificio sarà ufficialmente aperto dal 3 giugno dal giovedì alla domenica (orari: giovedì 15.00 – 19.00, venerdì- domenica 12.00 – 20.00) con ingresso gratuito per gli abitanti di L’Aquila e dell’Abruzzo per tutto il 2021.