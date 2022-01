“Il mare d’inverno”, tutti gli appuntamenti dei volontari di Fare Verde per pulire le spiagge italiane

Pescara. I volontari di Fare Verde censiranno sui litorali italiani, dopo averli raccolti, i rifiuti abbandonati nei mesi invernali e tenuti in scarsa considerazione dai mass media, da molte Amministrazioni locali e da qualche ambientalista estivo.

Quella di Fare Verde non sarà una pulizia per preparare il litorale all’arrivo dei bagnanti, ma servirà a ricordare che il mare e le spiagge non esistono solo con l’arrivo della stagione balneare e purtroppo subiscono l’inquinamento dell’uomo per 12 mesi l’anno, dovuto principalmente a cattivi comportamenti tesi a lasciare rifiuti sulla battigia o ad eliminarli gettandoli nelle fogne.

Fare Verde continua a denunciare il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le nostre coste e il grave inquinamento del mare provocato dalla plastica, materiale di cui possiamo fare a meno facilitando l’utilizzo del vuoto a rendere per i contenitori.

L’iniziativa di Fare Verde ha l’obiettivo di riportare al centro del dibattito sociale e politico la necessità di ridurre a monte la quantità di rifiuti che produciamo, riciclarli e recuperarli il più possibile. Come denunciamo da 31 anni, la plastica non è biodegradabile ed è difficile da riciclare a causa dell’elevato numero di differenti polimeri utilizzati per produrla. Inoltre, “sbriciolandosi” a causa degli agenti atmosferici, entra anche nella catena alimentare giungendo a inquinare il nostro cibo.

I volontari di Fare Verde che puliranno le spiagge coglieranno l’occasione per fare anche un censimento dei rifiuti raccolti. Una specie di “hit – parade” dove saranno elencati i tipi e le quantità di immondizia raccolta.

Questo per dimostrare che sulle spiagge si trova di tutto ed è dovere dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni cooperare per tenerle pulite sempre, anche in inverno.

In allegato l’elenco delle spiagge italiane che saranno pulite domenica 30 gennaio e domenica 6 febbraio 2022. Elenco completo, in continuo aggiornamento, su www.fareverde.it.

Associazione ambientalista Fare Verde

28 gennaio 2022

AVVISO a Radio e TV: per interviste e riprese televisive, contattare il numero 3929772536.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Domenica 30 gennaio 2022, Duino Aurisina (TS), Frazione Sistiana, spiaggia di Castelreggio, ore 10-12.30;

Domenica 6 febbraio 2022, Marano Lagunare (UD), spiaggia centrale, ore 10-13;

VENETO

Domenica 30 gennaio 2022, Chioggia (VE), spiaggia Strada della Larga, SS Romea km92.630, ore 14;

LAZIO

Sabato 29 gennaio 2022 Formia (LT), spiaggia della Salute, ore 10-13;

Domenica 30 gennaio 2022 Fondi (LT), spiaggia di Capratica, ore 10-13;

Domenica 30 gennaio 2022, Sabaudia (LT), Lungomare, km 27,050, ore 10-12.30;

Domenica 30 gennaio 2022, San Felice Circeo (LT), Lungomare di san Felice, piazzale Gian Paolo Cresci, ore 10-12.30;

Domenica 30 gennaio 2022 Sperlonga (LT), spiaggia Lago Lungo, ore 9.30-12.30;

Domenica 30 gennaio 2022 Terracina (LT), spiaggia Porto Badino, ore 10-12.30;

Domenica 30 gennaio 2022 Ostia Lido (RM), Lungomare Duca degli Abruzzi 36, ore 9.30-12.30;

Domenica 30 gennaio 2022, Tarquinia (VT), spiaggia Pian di Spille – Spinicci, ore 9.30-12.30.

Domenica 6 febbraio 2022 Civitavecchia (RM), spiaggia della Marina, piazza degli Eventi, ore 9.30-12;

Domenica 6 febbraio 2022 Gaeta, spiaggia di S. Agostino, ore 9.30-12.30;

data da confermare, Ladispoli (RM), Lungomare Marina di Palo, ore 9.30-12.30.

MARCHE

Domenica 6 febbraio 2022, Lido di Fermo (FM), spiaggia Lido tre Archi, ore 10-12.30

ABRUZZO

Domenica 30 gennaio 2022, Pescara, lungomare, zona Nave di Cascella, ore 10-13

PUGLIA

Domenica 27 febbraio 2022, Bari – Palese (BA), Lungomare Tenente Nicola Massaro, altezza civico 14, ore 10-12.30;

Domenica 30 gennaio 2022, Campomarino di Maruggio (TA), lato sinistro porto, ore 10-12;

CALABRIA

Domenica 6 febbraio 2022, Catanzaro Lido (CZ), ore 9-13

SICILIA

Domenica 6 febbraio 2022, Messina (ME), zona Falcata, ore 8.30-11.30;