Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco alla ricerca delle eccellenze dell’Abruzzo

L’Aquila. Nelle Terre Unesco del Piemonte è già tempo di pensare al Natale! Il Magico Paese di Natale, uno tra gli eventi natalizi più longevi, amati e popolari d’Italia, nonché decimo nella classifica dei migliori mercatini natalizi d’Europa per la prestigiosa associazione European Best Destinations, sta selezionando le migliori eccellenze di ogni regione per essere sempre di più il più grande mercatino natalizio d’Europa.

Un evento straordinario, che richiama ogni anno oltre duecentomila persone creando un indotto economico stimato tra i 26 e 27 milioni di euro.

Dopo un 2021 che ha segnato la ripartenza di un evento che raccoglie centinaia di migliaia di visitatori da tutta Italia e che l’anno scorso si è esteso per la prima volta in più location diverse (Asti, Govone, San Damiano, Prato Nevoso), per la sua sedicesima edizione Il Magico Paese di Natale annuncia un evento di consacrazione, con cui mira a farsi motore del rilancio dell’intero territorio piemontese.

Il Magico Paese di Natale per l’edizione 2022 riproporrà infatti nella bellissima città di Asti uno dei mercatini natalizi più belli e grandi d’Europa. “Vogliamo scoprire e selezionare il meglio dell’enogastronomia e dell’artigianato di tutta Italia – spiega Pier Paolo Guelfo, ideatore e organizzatore della manifestazione – per costruire sempre più un evento e un mercatino indimenticabili, rappresentativi del nostro Paese e che appassionino i turisti. Così facendo riproporremo il più grande evento natalizio diffuso d’Italia. Govone e Asti insieme diventeranno propulsive nella promozione dell’intero territorio piemontese, insieme agli altri eventi in calendario, che contribuiscono a rendere Il Magico Paese di Natale così magico e prestigioso (San Damiano e Prato Nevoso).

Oltre centocinquanta casette natalizie verranno allestite nel centro storico di Asti per raccontare le migliori realtà artigianali ed enogastronomiche d’eccellenza provenienti da tutta Italia.

“Con la cura e attenzione nei particolari che ci ha contraddistinti negli anni e che ci ha permesso di proporre costanti novità, anche per la prossima edizione siamo pronti ad accogliere e coccolare un pubblico ancora più grande e internazionale”, spiega Pier Paolo Guelfo.

Per questo, il Magico Paese di Natale lancia oggi la call to action, invitando le migliori aziende Italiane detentrici delle eccellenze del nostro paese a candidarsi per diventare protagoniste del più grande evento natalizio d’Italia e tra i dieci più importanti d’Europa.