Giulianova. Il grande maestro e direttore d’orchestra Enrico Melozzi ha omaggiato la sua terra sul palco dell’Ariston.

Queste le parole da lui condivise: “Abruzzo sei una partitura da suonare con rispetto e passione, dove ogni nota racconta una storia di tradizione e bellezza.

È tempo di alzare le braccia e dirigere il nostro destino verso un futuro fatto di cultura e poesia, dove la musica degli Abruzzi risuona nell’anima di chiunque abbia il privilegio di ascoltarla. Viviamo l’Abruzzo come una grande orchestra, pronti a far vibrare il cuore del mondo con la nostra arte e il nostro spirito indomito.”