Il Liceo Classico di Lanciano guarda al futuro: parte il corso “Biologia con Curvatura Biomedica”

Lanciano. A partire da questo anno scolastico il Liceo Classico di Lanciano “Vittorio Emanuele II” è tra gli Istituti individuati , tramite Avviso Pubblico promosso dal MIUR , per l’attivazione del Percorso Nazionale di Potenziamento/Orientamento “Biologia con Curvatura Biomedica” .



S ono 254 i Licei Classici e Scientifici d’Italia entrati a far parte della rete di Scuole che attuano questo importante percorso didattico .



Come unico Liceo Classico della Regione Abruzzo ad aver ottenuto questo riconoscimento, la nostra Scuola presenterà il nuovo Corso Sperimentale , istituzionalizzato grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici e il Presidente della Federazione Nazionale

dell’Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri.



O biettivo del progetto è fornire concreti strumenti ai giovani per aiutarli a scoprire le proprie attitudini personali . Al percorso di studi tradizionale, infatti, si affiancherà il potenziamento di Biologia che favor irà la preparazione per l’accesso a tutte le facoltà universitarie di area medico – sanitaria e scientifica , attualmente a numero chiuso .



Il nostro Istituto cerca così di rispondere in forma nuova, coniugando la dimensione umanistica con quella scientifica, alle sollecitazioni e alle richieste che vengono dal mondo della formazione e del lavoro, dove la domanda n ell’area dell’assistenza medico – sanitaria e della ricerca ad essa collegata è in continua crescita .



Il percorso avrà una struttura flessibile e si articolerà in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale. Esso sarà indirizzat o agli studenti selezionati sulla base di criteri condivisi, tra quelli iscritti alle classi terze , avrà una durata triennale (per un totale di 150 ore ), con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore d ai medici indicati dall’ordine provinciale di Chieti, 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori. L e ore degli esperti medici e quelle di stage saranno riconosciute come attività di PCTO (Alternanza – Scuola – Lavoro). Con cadenza bi mestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è prevista la somministrazione di un test (45 quesiti a risposta multipla).



Il Liceo, sotto la guida della Dirigente Scolastica Angela Evangelista e della Presidente dell’O.M.C.O. della Provincia di Chieti Lucilla Gagliardi , seguirà , sotto ogni aspetto, il percorso di potenziamento – orientamento ideato a Reggio Calabria ed attualmente al vaglio del Senato quale modello alternativo al numero chi uso per l’accesso alle fac oltà medico – s anitarie.