Teramo. “Grazie al Ministro dell’istruzione e del merito Valditara sono stati stanziati 41.5 milioni di euro, di risorse residue pon, destinate anche alle scuole abruzzesi per attività di formazione e orientamento.

A questi fondi vanno aggiunti 50 milioni di euro come contributo per i viaggi d’istruzione e il raddoppio del fondo Erasmus. Questa è la chiara dimostrazione dell’attenzione della Lega ai giovani, alla loro formazione, per poter avere la miglior classe dirigente nel prossimo futuro. La vera crescita ed emancipazione passa per lo studio”. Così in una nota la consigliera regionale della Lega, Simona Cardinali.