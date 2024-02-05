Avezzano. Nell’ultima puntata di “Under Italy”, in onda martedì 6 febbraio alle 20.20 su Rai 5, l’archeologo Darius Arya si addentrerà sotto il lago che non c’è più: il Lago Fucino, in Abruzzo – terzo lago d’Italia fino al 1800 – definitivamente prosciugato da Alessandro Torlonia, dopo il primo tentativo degli antichi Romani.
Ma l’Abruzzo è anche la regione dove si trovano i più grandi laboratori sotterranei del mondo, i laboratori Nazionali del Gran Sasso, le grotte naturali che nel paleolitico vennero utilizzate dai primi uomini che abitarono queste terre, le vedute panoramiche di Campo Imperatore.