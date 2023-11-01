L’Aquila. Una giornata storica per i Club Rotary cittadini, L’Aquila e L’Aquila Gran Sasso d’Italia, è stata quella di lunedì 30 ottobre 2023 con la visita del Governatore del Distretto 2090, che comprende le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, Gesualdo Angelico.

La visita del Governatore ai Club costituisce il momento più importante della vita istituzionale dei sodalizi, è il momento del confronto, delle proposte e delle verifiche, ma anche un importante momento di riflessione sul messaggio del presidente Internazionale dell’Organizzazione.

A L’Aquila Gesualdo Angelico ha incontrato il Vicesindaco Raffaele Daniele, il Prefetto Cinzia Torraco, il Rettore dell’Università Edoardo Alesse rinsaldando i rapporti di collaborazione che vedono lo spirito di servizio dei Soci rotariani alla base dei progetti messi in campo per migliorare le condizioni della società e dei territori.

I due presidenti Rosa Persia, per il Club L’Aquila, e Riccardo Mariani, per il Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, nel pomeriggio hanno organizzato due tavoli di lavoro con le commissioni dei Club per presentare e discutere i progetti realizzati e quelli in via di realizzazione a testimonianza della vivacità dell’attività di service in città.

Nel corso della conviviale serale, che ha visto la partecipazione di numerose autorità rotariane, civili e militari, il Rotary Club L’Aquila ha conferito al Prefetto Cinzia Torraco la qualifica di Socio Onorario, inoltre è stata consegnato il distintivo da Socio al prof. Luciano Mutti, primario del reparto di Oncologia dell’ospedale San Salvatore all’Aquila.

Due nuovi Soci anche per il Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia che ha accolto l’imprenditore Stefano Ciocca, amministratore unico della Mercurio Service, e l’agrotecnico Costantino Cordeschi, uno dei progettisti di verde più apprezzati del territorio.

Ed ancora il Rotary Club L’Aquila ha conferito la massima onorificenza rotariana, il Paul Harris Fellow, a Patrizia Masciovecchio per l’impegno e la determinazione nella conduzione del Club come presidente dello scorso anno. A seguire il Club L’Aquila Gran Sasso ha consegnato un riconoscimento a Mauro Maccarrone esprimendo le più vive congratulazioni al Socio per la prestigiosa elezione a Chair dell’Advanced Courses Committee della Federation of European Biochemical Societies (FEBS), giusto riconoscimento per la straordinaria attività di ricerca molecolare nelle Scienze della Vita.

Sempre nell’ambito della serata il Governatore ha approfondito, commuovendo la platea, il significato più profondo del tema dell’anno rotariano 2023/2024 “Creiamo speranza nel mondo” scelto dal presidente del Rotary International Gordon R. Mclnally e ha ricordato la grande valenza del progetto internazionale di lotta alla Polio che ha liberato dalla malattia 122 Paesi del mondo.

Insieme alla signora Anna Maria Gesualdo Angelico ha, inoltre, presentato il progetto del Distretto 2090 “Piantiamo il Futuro” che prevede numerose piantumazioni nelle quattro regioni come simbolo dei sentimenti di amicizia, educazione e rispetto per l’ambiente da trasmettere alle nuove generazioni e l’importante progetto dedicato alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) destinato a bambini e adulti con difficoltà nel parlare e nel comunicare che i due Club aquilani hanno sostenuto.