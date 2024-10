Prati di Tivo. E’ partito il Giro d’Abruzzo Crédit Agricole, corsa a tappe con partenza da Vasto il 9 aprile e arrivo a L’Aquila il 12 aprile. Nella giornata di Giovedi 11 aprile la terza tappa partirà da Pratola Peligna ed arriverà ai Prati di Tivo. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di ciclismo che potranno vedere all’opera sulla salita più impegnativa di tutto il giro, atleti di caratura mondiale. Accesso al percorso: la strada provinciale 43 per Pietracamela verrà chiusa dal bivio sulla SS80 dalle ore 13,30. L’arrivo su piazzale Amorocchi è previsto tra le 15:10 e le 15:45.Tappa di montagna caratterizzata da pochi tratti pianeggianti. Appena partiti si scalano le pendici del Monte Sirente con una serie di salite (intervallate da brevi discese) che terminano a Campo Felice dopo circa 50 km. Discesa su L’Aquila per affrontare la salita di Croce Abbio (versante ovest del Passo delle Capannelle) dove inizia una lunga discesa di quasi 30 km che porta ai piedi della salita finale.

Quindi l’ultima impegnativa salita finale sino a Prati di Tivo lunga 14.5 km al 7% di media con punte fino al 12%. Conta 22 tornanti e presenta le maggiori pendenze nella prima parte durante l’attraversamento di

Pietracamela dove è lo sprint intermedio. Ultimi tre chilometri al 7% con arrivo nel magnifico scenario ai piedi del Corno Piccolo del Gran Sasso d’Italia. Ventidue le squadre partecipanti con atleti di assoluto valore mondiale. Tra i principali pretendenti alla Maglia Azzurra del Giro d’Abruzzo, Adam Yates, al ritorno alle corse dopo la caduta che lo ha costretto al ritiro all’UAE Tour, e Alexey Lutsenko, vincitore dell’edizione 2023 de Il Giro di Sicilia. Entrambi avranno al loro fianco dei validi scudieri come Rafal Majka, Pavel Sivakov e Diego Ulissi al via con la UAE Team Emirates e il giovane Santiago Umba per quanto riguarda l’Astana Qazaqstan Team. Tra coloro che puntano a ben figurare in classifica generale troviamo anche il vincitore di cinque Tour de France e un Giro d’Italia Chris Froome, il suo compagno di squadra George Bennett, l’esperto Domenico Pozzovivo e i giovani Hannes Wilksch e Alessio Martinelli.