“Mi rivolgo a voi con umiltà e determinazione in vista del voto di domenica: è giunto il momento di fare sentire la nostra voce e di prendere parte attiva alla vita politica della nostra regione. Le elezioni regionali sono un’opportunità preziosa per il futuro del nostro territorio e per dare un contributo positivo al miglioramento delle nostre comunità”. Queste le parole con le quali Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie e candidato alle elezioni regionali di domenica a sostegno della coalizione di Luciano D’Amico, si è rivolto agli elettori in vista della chiamata alle urne.

“Vi invito quindi a non rimanere indifferenti”, ha continuato, “il vostro voto è un’arma potente per esprimere le vostre idee, i vostri desideri e le vostre esigenze. Non sottovalutate il vostro ruolo, non sottovalutate il potere che avete nelle vostre mani. Ogni voto conta e può fare la differenza tra un futuro migliore e uno peggiore per l’Abruzzo.

Abbiamo di fronte a noi sfide importanti, come la tutela dell’ambiente, lo sviluppo economico e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Il destino della nostra regione è nelle vostre mani. Votate per il vostro futuro, per un Abruzzo migliore per tutti.

Vi chiedo il vostro sostegno e il vostro voto, perché insieme possiamo realizzare un futuro più luminoso per tutti noi. Non vi prometto nulla”, ha concluso Berardinetti, “vi assicuro, fin da subito, di mettere tutte le mie energie e competenze al servizio dell’Abruzzo, lavorando con trasparenza, onestà e passione per il bene di tutti. L’Abruzzo merita di più”.