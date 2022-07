Il direttore d’orchestra toscano Andrea Vitello a I Cantieri dell’Immaginario 2022

L’Aquila. Andrea Vitello, direttore d’orchestra proiettato da tempo negli scenari internazionali e sensibile interprete del repertorio moderno e contemporaneo, torna a L’Aquila, Giovedì 28 luglio 2022, nella prestigiosa cornice dell’Auditorium del Parco per la seconda edizione di “I Cantieri dell’Immaginario”. Sotto la sua direzione il pubblico potrà apprezzare una nuovissima produzione del classico Histoire du Soldat di Igor Stravinskij su libretto di Charles-Ferdinand Ramuz, esecuzione affidata a I Solisti Aquilani, con traduzione, drammaturgia e regia di Maria Cristina Giambruno e i costumi di Maria Grazia Cimini.

Come definita nel sottotitolo, l’Histoire du Soldat è una “storia da leggere, recitare e danzare”, frutto di un’eccezionale collaborazione tra compositore e librettista, concepita nel pieno della Prima guerra mondiale e di una terribile epidemia. La Storia del Soldato si presenta come una delle creazioni più originali e riuscite del compositore russo Igor Stravinskij: un capolavoro in cui musica, teatro e danza si uniscono creando uno spettacolo inedito, che a più di cento anni dalla sua première continua a sorprendere il pubblico grazie a modernità e forza espressiva.

“Sono lieto di tornare di nuovo a L’Aquila e con grande piacere debutto con I Solisti Aquilani, un complesso che conosco bene e stimo moltissimo – dichiara Andrea Vitello – In Abruzzo, a Pescara, ho compiuto i miei studi con il Maestro Donato Renzetti e sono molto legato a questa terra schietta e accogliente.”

Il direttore d’orchestra toscano Andrea Vitello collabora regolarmente con orchestre ed ensembles in Europa, Stati Uniti, Russia e Asia. Si esibisce in alcune tra le più importanti sale del panorama internazionale quali Carnegie Hall di New York, Seul Art Center, Teatro Petruzzelli di Bari, Sala Verdi di Milano, Bulgaria Hall a Sofia, oltre che al fianco di acclamati interpreti come Andrei Gavrilov, Roberto Prosseda, Nicola Marchesini, David Taylor. Proprio alla Carnegie Hall di New York ha diretto l’Histoire du Soldat in una riuscitissima produzione, con la voce recitante dell’attore hollywoodiano John Palladino.

“L’Histoire racconta la storia sempre attuale del conflitto tra spirito e materia: ci mette di fronte al nostro anelare verso l’infinito e alle nostre miserie – racconta il direttore – Alla fine vincerà il diavolo, ma qualche soddisfazione ce la saremo pur tolta!”

Andrea Vitello ottiene una reputazione internazionale grazie al suo CD con I Solisti della Scala edito da Warner Classics, acclamato dalla critica con parole quali: “colpisce per l’autorevolezza esecutiva” (Enrico Girardi, il Corriere della Sera), “raggiunge i più alti standard di intonazione e insieme” e “meravigliosamente lirico e dettagliato” (Remy Franck, Pizzicato), “Pungente e rifinita concertazione” (Angelo Foletto, La Repubblica). Tra i prossimi progetti c’è una pubblicazione discografica dedicata alla giovane compositrice Elvira Muratore, sua compagna nella vita, con la quale stabilisce con questo progetto anche un importante sodalizio artistico.



I biglietti per lo spettacolo, al prezzo di 11 euro, sono nominativi e sono disponibili per l’acquisto su: www.ciaotickets.com/biglietti/histoire-du-soldat-laquila

Andrea Vitello

biografia

“Vitello ha ottenuto dal complesso un fraseggio slanciato, sostenuto da una ritmica decisa che illuminava compiutamente i fremiti appassionati che alitano nell’opera, toccando nell’Adagio momenti di coinvolgente trasporto” – La Gazzetta del Mezzogiorno

“L’ottetto stravinskiano eccelle per una chiarezza che raramente si è sentita nelle registrazioni del passato” Il Giornale della Musica

“Under Andrea Vitello’s baton, I Solisti della Scala achieve highest standards of intonation and blend”

Pizzicato Magazine

“Le sue esecuzioni si sono distinte per la raffinate concertazioni e le originali proposte sia nei tempi che nei fraseggi. Lo considero uno dei giovani direttori più interessanti della sua generazione”

Donato Renzetti

È regolarmente ospite di istituzioni quali l’Orchestra Sinfonica di Budapest MAV in Ungheria, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’Orchestra da Camera Fiorentina in Italia, la Filarmonica di Lomza in Polonia.

Apprezzato sul podio per le sue qualità musicali e direttoriali, dopo una fortunata turné italiana dell’Orchestra Sinfonica MAV di Budapest che ha toccato sale quali il Teatro Petruzzelli di Bari e la Sala Verdi di Milano, viene invitato dall’Orchestra Filarmonica di Nizza, l’ERT Orchestra Nazionale della Radio Televisione Greca, dalla Filarmonica di Sofia e dall’Opera di Plovdiv.

Negli Stati Uniti ha diretto l’Histoire du Soldat presso la Carnegie Hall di New York in una fortunata produzione con la voce recitante di John Palladino e diretto la prima esecuzione newyorkese di “The Bronze Age” di Tristan Murail.

In Russia debutta con la Filarmonica di Khabarovsk iniziando subito dopo una collaborazione con l’orchestra de “I Solisti Russi” che dirige in un memorabile tour culminato in un concerto presso la Filarmonica di Perm trasmesso in diretta televisiva in tutta la vasta regione.

Musicista estremamente versatile, come Direttore Artistico del concorso Antal Dorati du Budapest ha dimostrato un approccio innovativo alla programmazione e allo sviluppo del pubblico, ottennedo grande successo mettendo assieme capolavori come La Mer di Debussy e il Concerto per Orchestra di Bartók con musiche di compositori emergenti e mettendo assieme sullo stesso palcoscenico musicisti come Peter Eötvös e Tamás Vásáry.

Entusiasta interprete del repertorio contemporaneo, ha diretto prime esecuzioni di autori quali Peter Eötvös, Tristan Murail, Oliver Schneller, Andrea Portera, Alessio Elia e ama scoprire e promuovere giovani compositori. È stato premiato per due volte con le “5 Stelle” dalla rivista Musica per le sue incisioni del Pierrot Lunaire di Schönberg (con la voce di Anna Clementi e l’Ensemble BIOS) e l’Ottetto di Peter Eötvös (con I Solisti del Teatro alla Scala di Milano).

Andrea è un convinto ambasciatore della musica italiana e ha riscoperto e diretto numerose opere di compositori italiani quali Giovanni Sgambati, Giuseppe Martucci, Guido Alberto Fano, Silvio Omizzolo, Mario Pilati, Gian Francesco Malipiero.

Incide per Warner Classics, Tactus, Continuo Records e Amadeus.

Viene sovente invitato come membro della giuria di concorsi per direttori d’orchestra quali European Union Conducting Competition, Almaty International Competition for Conductors, Concorso Internazionale Giancarlo Facchinetti per direttori di musica contemporanea.