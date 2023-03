L’Aquila. “L’obiettivo è quello di attrarre in Abruzzo produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere. Occorre fare sistema e presentare all’Italia e al mondo il prodotto Abruzzo con i suoi paesaggi, le sue bellezze naturali e architettoniche e i suoi scenari comprese le maestranze qualificate che possano contribuire alle produzioni”.

È il commento del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, dopo l’approvazione in consiglio della legge che disciplina il settore cultura che oggi ha avuto prima il via libera dalla V commissione e a seguire l’approvazione da parte dell’Assise regionale.

Un testo unico di riordino di tutte le leggi vigenti in materia culturale che prevede l’istituzione, il riconoscimento e la partecipazione della Regione alla ‘Fondazione Abruzzo Film Commission’, organismo che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell’industria del cinema e dell’audiovisivo.

“Sarà importante”, ha aggiunto Marsilio, “coinvolgere attivamente tutto il territorio. Il progetto è nato con lo scopo di reperire nuove risorse finanziarie e logistiche a sostegno di film e serie tv e, nello stesso tempo, produrre benefici occupazionali, economici e promozionali. La norma che si attendeva da venti anni, infatti, estende la partecipazione attraverso una Fondazione alle Province, ai Comuni capoluogo e quelli a vocazione turistica, le Camere di Commercio ed anche altri enti locali”.

TESTA (FDI): POTENTE STRUMENTO DI SVILUPPO PER LA NOSTRA REGIONE. OTTIMO LAVORO DEL GOVERNO MARSILIO

“Il Consiglio regionale d’Abruzzo mette a segno una importante legge sulla cultura, cogliendo tra i tanti obiettivi anche quello di concretizzare, finalmente, l’avvio dell’Abruzzo Film Commission, potente strumento di sviluppo poiché in grado di offrire nuove occasioni di crescita economica e culturale per la nostra regione e, quindi, volano di un indotto capace di produrre ricchezza e nuove opportunità lavorative. Rivolgo, soddisfatto, un plauso all’intera Assise regionale per l’ottimo lavoro svolto, ricordando quanto l’attuale governo Marsilio abbia, sin da subito, orientato la propria programmazione puntando sull’enorme potenziale dell’industria cinematografica, a partire dallo stesso Presidente. Oggi l’Abruzzo beneficia di altri importanti risultati, frutto di un lavoro – dal 2019 ad oggi – accurato e lungimirante, di cui mi pregio di aver fatto parte”. È quanto dichiara il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.