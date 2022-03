Il consigliere dell’ambasciata di Germania in visita all’Imago Museum

Pescara. Mercoledì 23 marzo alle ore 11:00, Alexander Schmitt, Consigliere dell’Ambasciata della

Repubblica Federale di Germania a Roma, sarà in visita ufficiale all’Imago Museum di Pescara

per ammirare l’esposizione temporanea “Joseph Beuys, Difesa della Natura | Facciamo presto!”,

dedicata all’artista d’azione e performer tedesco, tra i protagonisti assoluti dell’arte del secondo

dopoguerra.

Il Consigliere sarà accolto con grande piacere dal Presidente della Fondazione

Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio, per essere accompagnato in visita alla mostra, inaugurata nel

dicembre scorso. Potrà ammirare il lavoro profetico e lungimirante di Beuys, raccontato con una

originale narrazione fotografica come mai fatto prima. Un progetto espositivo, composto da circa

230 immagini, che si propone non soltanto di celebrare Joseph Beuys, ma anche di intervenire a

sostegno delle iniziative più attuali a difesa dell’ambiente, in una corsa contro il tempo che,

secondo la profetica visione dell’artista tedesco, coinvolge oggi tutti noi.

Un excursus su una stagione importante della produzione dell’artista tedesco documentata con

prestigiose foto di Claudio Abate, seguono gli scatti inediti di Giuseppe Iammarrone che mostrano

l’impegno civile e le performance dell’artista a Pescara. Le opere fotografiche, tra gli altri, di

Gianfranco Gorgoni, Fabio Donato, Tano D’Amico, Antonino Orlandi, Stefano Fontebasso

conducono il visitatore alla scoperta del profondo rapporto dell’artista sciamano con l’Italia e

l’Abruzzo e ripercorrono le sue principali tappe nella penisola (Milano, Capri, Roma, Napoli,

Pescara e Bolognano).

“La presenza del Consigliere Alexander Schmitt”, dichiara il Presidente della Fondazione Nicola

Mattoscio, “rende onore innanzitutto alla memoria del grande artista tedesco, che proprio da

Bolognano e da Pescara ha maggiormente animato il suo capolavoro Difesa della Natura, il cui

coinvolgente significato continua nel tempo e si ripropone, oggi più che mai, in tutta la sua

straordinaria capacità di denuncia eversiva e, al tempo stesso, positiva, per poter sperare un

futuro migliore per tutto il genere umano”.

L’esposizione “Joseph Beuys, Difesa della Natura | Facciamo presto!” sarà in mostra all’Imago

Museum fino al 3 aprile 2022.