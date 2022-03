Il Comune acquista giornali e il Pd lo accusa: “Sperpero di denaro pubblico”

Fossacesia. È una nota “singolare” quella che arriva dal direttivo del Pd Terre dei Trabocchi, che accusa l’amministrazione comunale di spendere denaro pubblico per l’acquisto di quotidiani cartacei.



“In un periodo così complicato come quello che stiamo vivendo e con una situazione economico-finanziaria non proprio eccellente del nostro comune (come in più occasioni ha richiamato la corte dei Conti), come sottolineato varie volte dal gruppo consiliare di minoranza Alternativa Civica, i cittadini di Fossacesia pagano ancora il giornale al Sindaco, anzi due”, scrive il direttivo Pd in una nota alla stampa, “con Determina del Responsabile del Servizio Finanziario numero 39 del 09/03/2022 vengono impegnate 1000 euro per l’anno 2022, finalizzate ad acquistare copia di due quotidiani, definiti “strumenti indispensabili per il governo locale”. Pur apprezzando l’intento di incentivare l’economia e la stampa locale, ci farebbe piacere conoscere l’indispensabilità di questo acquisto da parte dell’Amministrazione Comunale e quali risultati sarebbero stati raggiunti grazie ad esso”.

“Al sindaco che spesso si vanta di aver ridotto gli sprechi dell’Ente”, conclude la nota, “consigliamo di fare un altro piccolo sforzo e destinare quelle somme per iniziative più importanti e utili alla collettività, sperando che da ora in poi l’acquisto dei quotidiani sia effettuato di tasca propria e non a spese dei contribuenti”.

Pertanto, per il Pd Terre dei Trabocchi la stampa non ha importanza per la collettività come altre iniziative e il sindaco i giornali se li deve comprare da solo.

Il Pd Terre dei Trabocchi, evidentemente, così facendo, ignora la crisi enorme che vivono i quotidiani cartacei su cui ormai da anni pende una scure che probabilmente li seppellirà tra poco. E ignora anche i tanti collaboratori che lavorano dalla mattina alla sera sulle strade, dando voce a tanti politici, a tutti.

E lo fanno per qualche euro a pezzo. Ancora una volta, avvilita, da questa polemica non ne esce la politica locale ma una professione, quella del giornalista, che a quanto pare non merita di avere corrisposto un suo compenso in denaro da parte di un’amministrazione pubblica. La nota contro la stampa, da sottolineare, viene diffusa tramite l’invio alla stampa.

L’augurio, a questo punto, è che il sindaco di Fossacesia il giornale lo faccia comprare ancora al Comune e lo acquisti anche lui personalmente. Tutti i giorni. Così da ridare un po’ di dignità a chi il giornalista lo fa di mestiere. Per guadagnare, come si fa con “i lavori veri”.