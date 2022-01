Il commissario all’emergenza covid alle regioni: finestre straordinarie vaccini a over 50

L’Aquila. Nuove finestre di vaccinazione in arrivo. “Ieri ho inviato alle Regioni una circolare per attivare delle finestre straordinarie di vaccinazioni per gli over 50”. Lo ha detto il commissario all’emergenza convid, Francesco Figliuolo intervenendo al programma ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. “Vaccinazioni straordinarie che verranno fatte negli hub ma ci saranno anche giornate dedicate. In alcune regioni, come la Lombardia, si stanno programmando vaccinazioni anche di notte mentre, dove sarà possibile, si procederà con inoculazioni senza prenotazioni”, ha aggiunto

La circolare, si legge nel documento inviato da Figliuolo, è stata firmata in seguito all’ultimo decreto legge che ha esteso l’obbligo vaccinale agli over 50 ed al personale delle università. Una misura che avviene in un contesto che vede dal prossimo 1 febbraio la riduzione a sei mesi della validità del green pass e la “macchina organizzativa della campagna già impegnata su tutte le categorie, in particolare nel vaccinazione pediatrica e nella somministrazione delle dosi booster, recentemente anticipate a 120 giorni dal completamento del ciclo primario ed autorizzate anche per la fascia 12-15 senza alcuna limitazione”.

La richiesta alle Regioni è dunque di prevedere, “in funzione delle agende di somministrazioni già definite”, “prioritariamente aperture di prenotazioni straordinarie in numero adeguato, dedicate ad over 50 e altre categorie destinatarie di obbligo vaccinale, unitamente ad un maggior coinvolgimento dei medici di medicina generale”. Ad integrazione, aggiunge la circolare, si invita alla promozione, “ove fattibile”, di “giornate di vaccinazione dedicate e/o l’accesso diretto agli hub vaccinali senza prenotazione, per il solo personale soggetto ad obbligo”.