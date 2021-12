Il comandante della legione carabinieri “Abruzzo e Molise” in visita al comando provinciale di Teramo

Teramo. Nella mattinata odierna il Generale di Brigata Paolo Aceto, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha fatto visita al comando provinciale di Teramo dove, alla presenza del comandante, colonnello Emanuele Pipola, e nel più rigoroso rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio, ha salutato una ristretta rappresentanza di militari dei vari reparti della provincia e dell’associazione nazionale carabinieri. Nella circostanza, il generale Aceto ha espresso la propria gratitudine al personale del comando provinciale di Teramo per la dedizione, la professionalità e l’efficacia dei servizi a sostegno della popolazione, dimostrata dall’Arma in tutte le articolazioni provinciali. L’alto ufficiale ha speso parole di elogio anche nei confronti degli appartenenti alla associazione nazionale carabinieri per la loro opera di volontariato, tanto apprezzata dalle Istituzioni e dalla collettività. Compiacendosi con il Maresciallo Maggiore Pietro Piccioni, presidente della sezione di Teramo, il comandante provinciale, gli ha fatto omaggio di una stampa che ritrae la Cattedrale di Teramo e, nei suoi pressi, due militari dell’Arma.

Il generale Aceto ha consegnato dei riconoscimenti a favore di un militare e di un reparto che si sono particolarmente distinti in servizio: – encomio semplice del Comandante Interregionale carabinieri “Ogaden” all’appuntato scelto Giorgio Chiochio Anido, addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC, di Giulianova, per essersi distinto nelle operazioni di soccorso a favore della popolazione di Amatrice (RI) colpita dal terremoto del 2016. in particolare il militare, libero dal servizio, subito dopo la prima scossa si è attivato per soccorrere tre giovani fratelli intrappolati nelle macerie della loro casa; – encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” alla Stazione Carabinieri di Notaresco, per avere individuato e disarticolato un’organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti , dando esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare e recuperando quasi 4 chilogrammi di sostanza stupefacente. Ha ritirato la ricompensa il comandante della Stazione, maresciallo ordinario Mario Di Filippantonio. Nel corso della visita, il Generale Aceto ha incontrato il Prefetto, Angelo De Prisco e il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto.