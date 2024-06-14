Campo di Giove. Per iniziativa del sodalizio Bike Shock Team, si lavora a pieni giri per mettere in cantiere la Granfondo Mtb di Campo di Giove. Si stanno ultimando i preparativi per la settima edizione in programma domenica 16 giugno a Campo di Giove, per cui l’ottimismo e l’entusiasmo non mancano compreso il bel tempo.

Come in passato, la granfondo è prova del circuito Mtb Abruzzo Cup, un’immersione nella natura tra le faggete di Campo di Giove su un tracciato competitivo di 46 chilometri (1.450 metri di dislivello) per agonisti e amatori, che alterna salite, falsipiani e discese tutto prevalentemente su sterrato, tra prati e boschi nelle faggete di Campo di Giove. Confermata come lo scorso anno la cicloturistica, in collaborazione con Bike for Fun, dedicata ai meno allenati di 35 chilometri. La partenza è fissata alle 9:30 in piazza Duval (Palazzo Nanni). Anche quest’anno è in palio la Gran Combinata della Maiella insieme alla Granfondo Maiella e Morrone del 23 giugno: le prime 3 squadre con il maggior punteggio saranno premiate con assegnazione di 5 punti per ogni partente e altri 5 punti ad ogni arrivato. Previsti per la Granfondo Mtb Campo di Giove pacco gara, pasta party, servizio docce presso il campo sportivo, premi ai primi tre assoluti e ai primi cinque di ogni categoria.