Frisa. Una serata evento a Tenuta Micoli con un ospite di caratura internazionale, Andy Kim, cantante e cantautore pop rock canadese, per la prima volta in Italia. Andy Kim tra i cantanti canadesi più famosi al mondo è diventato celebre tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70 con brani indimenticabili come Sugar Sugar, di cui è stato coautore, Baby I Love You nel 1969 e Rock Me Gently, che ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli statunitensi nel 1974. Nel marzo 2005, Kim ha ricevuto l’annuale “Indie Award” come artista solista preferito durante la Canadian Music Week. Fa parte della Canadian Music Hall of Fame.

La sua presenza in Abruzzo, a Guastameroli di Frisa, è grazie all’amicizia con Franco Micoli, l’imprenditore abruzzese che vive in Canada, che ha realizzato la Tenuta Micoli. “Il mio cuore è sempre qui, tra queste colline, tra questi vigneti e quando posso torno nella mia terra. Io sono andato in Canada insieme ai miei genitori proprio nel periodo in cui Andy Kim era in vetta a tutte le classifiche. Sono onorato che questo artista cosi famoso abbia accolto il mio invito e che si esibirà per noi.”

Direttore artistico della serata è Maurizio Di Martino. La band di supporto è formata da: Lorenzo Marfisi – Produzione arrangiamenti, Chitarra Acustica e Voce, Ivano Cavallucci – Chitarra elettrica, Maurizio Nuccio – Batteria, Davide Costantini – Tastiere, Flavio Sciorra – Basso elettrico, Greta Galeone – Voce, Silvia Seccia – Voce. La live band di intrattenimento per il pre e post serata sarà Dance Xnce.

“Siamo in fermento ed emozionati per l’evento. Stiamo mettendo a punto tutti gli aspetti tecnici. Sarà una lunga serata con protagonista un grande artista che farà solo questa esibizione in Italia, prima e dopo ci sarà una band molto nota che riproporrà i grandi successi degli anni 90” dichiara Pietro Zinni amministratore unico della struttura “Non potevamo concludere meglio una stagione positiva sotto tutti gli aspetti con presenze turistiche dall’Italia e dall’Estero”.