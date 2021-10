Il campione olimpico Fioravanti alla presentazione dell’agonistica Centro Nuoto Cepagatti

Il campione olimpionico di nuoto Domenico Fioravanti è stato ospite della neonata squadra agonistica dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Nuoto Cepagatti in occasione della presentazione ufficiale, avvenuta presso l’omonimo Centro Sportivo Polivalente alle porte di Cepagatti (Pe) il 23 Ottobre.

Dopo due stagioni di sacrifici e opportunità perdute, il settore cerca di ripartire dall’entusiasmo dei giovani atleti chiamando all’appello le migliori forze e con senso di grande responsabilità sociale.

Poco prima dell’incontro con il pubblico, Domenico Fioravanti ha trascorso un’ora in vasca con gli atleti tesserati dell’ASD Centro Nuoto Cepagatti per parlare con loro e raccontando alcuni episodi della propria carriera, culminata con i successi alle Olimpiadi di Sidney 2000.

Fioravanti è stato il primo campione olimpico italiano nel nuoto in corsia e il primo atleta a vincere la combinata 100 e 200 metri rana in un’edizione dei giochi olimpici. E’ testimonial della Federazione Italiana Nuoto, inviato Rai per le telecronache sportive internazionali di nuoto e figura nella International Swimming Hall of Fame. Un testimone importantissimo e, soprattutto, un autorevolissimo motivatore per incoraggiare chi aspira alle competizioni come i nostri sportivi.

L’esperienza umana e professionale di Domenico Fioravanti ha catalizzato l’attenzione dei giovani atleti, che al termine dell’appuntamento lo hanno trattenuto per oltre mezz’ora alla firma degli autografi di rito.

Attualmente, il settore agonistico CNC riunisce 100 di atleti, selezionati dagli istruttori e tecnici, provenienti da tutto l’Abruzzo. Gli allenamenti si svolgono con tempi differenziati a seconda della fascia evolutiva, che va dai 6 anni in su presso la struttura di Cepagatti.

L’Asd Centro Nuoto Cepagatti è affiliato alle più importanti federazioni sportive nazionali CONI, FIN, FITRI, LIBERTAS e partecipa la squadra agonistica ai campionati giovanili del circuito nazionale ed internazionale nelle specialità nuoto, triathlon e nuoto sincronizzato.

Lo scorso 19 Ottobre è partita la campagna del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri mirata a sostenere la ripresa della pratica sportiva, dopo la forte sofferenza delle chiusure forzate seguite alla pandemia da Covid-19.

E’ il segnale dell’importanza attribuita all’attività motoria in quanto fattore di benessere della persona e momento formativo essenziale per i più giovani: è un modo di evidenziare il ruolo dello sport come cura e ricordare perché avrà un ruolo decisivo anche nella ripresa post crisi pandemica.

L’avvio della nuova stagione agonistica per l’ASD Centro Nuoto Cepagatti si preannuncia nel migliore dei modi, con la speranza di poter gareggiare senza interruzioni e con ottimi risultati.