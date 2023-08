Casoli. La figura di Margherita d’Austria, donna dalla forte personalità, colta e raffinata amante del bello, sarà al centro di un incontro che si terrà giovedì 17 agosto, alle ore 18, a Palazzo Tilli di Casoli.

L’iniziativa è stata promossa per presentare il progetto “Il Cammino di Margherita. Sotto il cielo degli Asburgo” e il libro a lei dedicato “La signora delle Fiandre” (edizioni Piemme). All’incontro parteciperanno l’autrice del testo Giulia Alberico, Franco Cespa e Francesco Bernabeo, presidente e vicepresidente dell’associazione “La Storia in cammino” e Anna Michetti, curatrice de “Il Cammino della Memoria di Palazzo Tilli”.

Figlia illegittima dell’imperatore Carlo V, Margherita d’Austria fu due volte duchessa in Italia, sposò in prime nozze Alessandro de’ Medici e in seguito Ottavio Farnese. Appassionata di musica e arte, fece costruire, tra le varie opere, Palazzo Farnese a Ortona, città in cui morì a 64 anni prima di vederlo completato.

“Conosceremo la figura di Margherita D’Austria sotto il profilo storico e spirituale – spiega Antonella Allegrino, proprietaria di Palazzo Tilli – Il libro di Giulia Alberico scaturisce da uno studio minuzioso della storia europea negli anni delle guerre di religione. È un testo che rende merito a una donna straordinaria, che fu esempio di emancipazione e determinazione e amante della bellezza, della musica e dell’arte. In occasione dell’incontro verrà illustrato anche il progetto che nasce in Abruzzo e ricostruisce il cammino di Margherita D’Austria. Il percorso, che si candida ad essere il più lungo d’Europa, partirà da Ortona e coinvolgerà, nel primo blocco, 25 comuni delle province di Chieti, Pescara e L’Aquila”.

Il progetto “Il Cammino di Margherita – Sotto il cielo degli Asburgo” è stato ideato da Francesco Bernabeo dell’associazione “SearchGo” e Franco Cespa, appassionato di storia. È un percorso escursionistico pedonale e ciclabile di oltre 6mila chilometri che ripercorre le vie utilizzate da Margherita e unisce tutti icasati e i feudi a lei appartenuti o ereditati. Il trekking seguirà una direttrice principaleche partirà da Napoli fino ad arrivare a Oudenaarde, in Belgio. Attraverserà, oltre al territorio italiano, anche Svizzera e Francia. Le varianti del cammino sono state create per unire tutti i possedimenti di Margherita d’Austria e permettere di addentrarsi nella vita di questo iconico personaggio per conoscerne la storia, le abitudini e la vita.

“Palazzo Tilli ospita la presentazione del progetto per proseguire l’approfondimento del tema avviato con l’ideazione de ‘Il Cammino della Memoria’, che promuoviamo ogni anno, il 27 gennaio, per ricordare gli internati nei campi fascisti di Casoli – continua Antonella Allegrino – Il cammino rappresenta un’esperienza spirituale di grande rilevanza e simboleggia il percorso che l’uomo dovrebbe compiere per riprendere in mano la propria vita ed avere una diversa prospettiva di sé e della relazione con l’altro. In occasione dell’incontro del 17 agosto, analizzeremo il valore culturale e interiore del ‘cammino’, ma anche quello turistico ed economico. Partecipando al progetto, che offre un respiro europeo al nostro territorio, Casoli potrebbe avere molteplici opportunità di inserire il borgo in un percorso che dal nostro Abruzzo risale fino alle Fiandre, luogo di nascita di Margherita d’Asburgo. All’interno del cammino saranno creati eventi non solo riguardanti l’aspetto ambientale dell’iniziativa intesa come stile di vita salutare ed ecologica, ma anche conferenze sul tema con studiosi ed esperti del settore, incontri e convegni, mercatini e feste itineranti all’interno dei comuni che decideranno di esserne parte attiva”.

Info

Giulia Alberico – Scrittrice

Nata a San Vito Chietino (CH), docente di italiano e storia negli istituti superiori per oltre trent’anni, ha

esordito nella narrativa nel 1999 con la raccolta di racconti Madrigale. Il gioco della sorte (2002) è il suo

primo romanzo. Nel 2021 è stata presentata al Premio Strega con il romanzo “La Signora delle Fiandre “

ripercorrendo la vita di Margherita d’Austria.

Franco Cespa – Responsabile del progetto

Nasce ad Ortona il 20 aprile 1954, la sua passione è viaggiare per conoscere il mondo riuscirà a colmare

la sua passione unendo il lavoro ai viaggi. ha toccato i 5 continenti cercando sempre di conoscere la storia

dei paesi che lo ospitavano. in uno dei suoi viaggi di lavoro in Francia e Belgio per caso ha scoperto alcuni

manoscritti sulla vita di Margherita d’Austria, la dama di Ortona

Francesco Bernabeo – Responsabile del Cammino

Cresciuto ad Ortona e da sempre appassionato di montagna. La passione diventa sempre più forte fino a quando scopre la bellezza delle camminate slow e della vita “wild” in mezzo alla natura con tenda e sacco a pelo. Nel 2017 corona il suo più grande sogno: quello di mettere piede sull’Everest Base Camp partendo da Salleri, in Nepal, in solitaria e in tenda.

Anna Michetti

Di formazione umanistica, è curatrice de “Il Cammino della Memoria” e studiosa della storia della famiglia Tilli.