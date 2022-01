Il Cammino dei Briganti ha il suo ciondolo: il nuovo gioiello I Love Abruzzo custodisce natura e silenzio

Il Cammino dei Briganti ha il suo gioiello. Il maestro orafo, Giuliano Montaldi, in occasione della Sagra della Castagna di Sante Marie, ha presentato la sua nuova creazione dedicata al cammino che si sviluppa tra Abruzzo e Lazio, a cavallo tra le regioni storico-geografiche della Marsica e del Cicolano. Un percorso che continua a raccogliere migliaia di consensi e che con il lockdown è stato scoperto da chi ha scelto la natura e il silenzio come unico compagno di viaggio.

Nella prima esposizione al pubblico del nuovo gioiello, insieme al maestro Montaldi anche il sindaco Lorenzo Berardinetti. Si tratta di un ciondolo che va ad arricchire il bracciale I Love Abruzzo, dedicato ai simboli dell’Abruzzo, per il quale Montaldi ha già pensato a diverse versioni. Il gioiello è stato realizzato in argento e può essere agganciato al bracciale I Love Abruzzo ma anche acquistato singolarmente per catenine ed altri tipi di bracciali. Montaldi ha pensato poi a dei portachiavi, a dei bracciali rigidi e ad altre varianti che sicuramente attireranno la curiosità di camminatori e non. E così, ora il ciondolo del cammino dei briganti si trova in vendita anche all’Emporio dei Borghi, gestito dalla cooperativa di comunità Sette Borghi di Sante Marie.



La presentazione del nuovo ciondolo a Sante Marie

Il Cammino dei Briganti

I dati del Cammino dei Briganti del 2021 contano 2900 viandanti,con circa 14.500 pernottamenti. Un indotto importante per il territorio, oramai una realtà economica che favorisce attività ricettive, ristoranti, guide e altri servizi. Da dove provengono i camminatori? Il 25% dal Lazio, seguono Lombardia (12,5%), Emilia Romagna (11%), Veneto (10,6%), Toscana (9%), Abruzzo (7,5%), Campania (6,5%), poi Marche, Piemonte, e le altre regioni a seguire. Si comincia a vedere una discreta presenza anche dall’estero (1%). Sono molti i giovani che camminano sul Cammino dei Briganti. Le statistiche segnalano una difformità con gli altri cammini italiani, qui il pubblico è più giovane, forse a causa della possibilità di poter dormire in tenda, forse il tema del brigantaggio è più sentito tra i giovani. I minorenni, fascia di età 0-18 anni, è all’8%; i giovani dai 19 ai 30 anni sono il 22,5%; gli adulti dai 31 ai 49 anni sono la maggioranza, il 37%; i senior, dai 50 ai 65 anni, sono il 22%; e infine gli over 65 sono il 6,8%.

