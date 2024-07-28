Torrevecchia Teatina. Massimo Pasqualone, capogruppo di Alternativa Popolare per Torrevecchia Teatina, il gruppo di opposizione in Consiglio comunale, traccia il bilancio del primo mese di azione politica: “Un mese fa ci siamo insediati in Consiglio comunale e abbiamo costituito il gruppo di Alternativa Popolare per Torrevecchia io, Davide Falone, Patrizia Barbetta, Luca Lamonaca.

In un mese abbiamo prodotto le seguenti interrogazioni al sindaco sulla situazione del contenzioso con l’avvocato Gabriele Rocchetti; sulla situazione delle strade dopo il passaggio della fibra ottica con richiesta delle vie dove ancora passa; sulla situazione di via Aia, con lo sfalcio delle erbe, la pericolosità della strada e dei fossi di scolo; sulla situazione di via Canale, con gli animali selvatici e la pericolosità strade; sulla zona artigianale le antenne nella cantina sociale ed i problemi con il Consorzio Bonifica.

Mi sono recato personalmente – sottolinea Pasqualone – ad incontrare i vertici del Consorzio di Bonifica ed ho richiesto un incontro con i vertici dell’aca per alcune criticità. Diversi i sopralluoghi effettuati e gli incontri con cittadini e famiglie. In autunno abbiamo diverse iniziative in campo: il convegno sulla violenza sulle donne; la raccolta firme per sollecitare il Consorzio di Bonifica; il laboratorio di arte per ragazzi speciali; il convegno sul futuro di Torrevecchia tra artigianato, agricoltura, industria, cultura, enogastronomia, la festa del nostro gruppo consiliare con la presenza del presidente nazionale Stefano Bandecchi”, conclude.