Il 6 agosto torna con la seconda edizione il Festival dei giovani dell’Appennino

Collarmele. L’appuntamento è già fissato: sarà per il prossimo 6 agosto, sempre a Collarmele. Il Festival dei giovani dell’Appennino cresce, si consolida, diventa sempre più un punto di riferimento per le spesso dimenticate culture locali dei piccoli borghi delle zone interne. Dopo il gran successo per tanti versi inatteso della prima edizione – lo scorso 3 agosto – che aveva visto entusiastiche e vitali presenze di raggruppamenti giovanili provenienti da diversi centri abruzzesi, ecco che dal giorno successivo a quella giornata, il pugno di giovani che aveva dato vita, facendola nascere dal niente, all’iniziativa (una sorta di edizione zero), si è messo al lavoro per preparare la prossima edizione della manifestazione.

L’intento è stato e sarà ancora quello di ridare una dignità ai piccoli centri dell’Appennino abruzzese, e non solo. Paesi dimenticati, spopolati e poco o niente valorizzati, con il loro bagaglio di cultura, di costumi, di modi di vita. Così l’edizione prossima del Festival cavalcherà la stessa onda, con novità e sorprese che saranno svelate nei prossimi mesi. I paesi partecipanti saranno accompagnati dalle varie delegazioni giovanili, ci saranno intermezzi di vario genere, ospiti di caratura nazionale, stands letterari, artigianali ed enogastronomici. Lo spirito sarà sempre lo stesso, di condivisione e di integrazione, in un contesto di gioioso affratellamento.

L’appuntamento è per il 6 agosto 2022.

Il luogo iconico, che già lo scorso agosto ha esordito accogliendo i partecipanti nel suo suggestivo anfiteatro, è la Piazza dell’Orologio di Collarmele, comune promotore dell’evento. Una manifestazione che andrà ben oltre la giornata del Festival e che soprattutto, in questi mesi, ha avuto il merito di ridestare, in tanti piccoli centri dell’Abruzzo interno e non solo, esperienze culturali che sembravano sopite e che hanno visto, tra i più vivaci promotori, le medesime realtà giovanili.

È esattamente su questa linea che si prepara l’appuntamento di agosto.