Il 23 maggio al via la stagione di baseball e softball: in campo Chieti, progetto Teramano e Atom’s

Pescara. Al via la stagione delle formazioni abruzzesi di baseball e softball. Dopo diversi rinvii, dettati dall’emergenza Covid che ha fatto slittare l’esordio dei tornei di oltre un mese, il play-ball è stato fissato al 23 maggio per la serie C maschile e al 30 maggio per la serie B femminile. Sono tre le squadre abruzzesi impegnate nei campionati Seniores: Chieti Baseball, Progetto Baseball Teramano (impegnate nel girone M, insieme a Cupramontana, Unione Picena, Perugia, Ancona e Macerata) e Atoms’ Chieti, per il softball (incluso nel girone E, con Dolphins Anzio, Nettuno Baseball City e Cali Girls Roma). Esordio in trasferta domenica 23 maggio, per Chieti e Pb Teramano, impegnate rispettivamente sui diamanti di Perugia e Macerata.

Le prime gare casalinghe si giocheranno domenica 30 maggio, con Chieti-Perugia e Progetto TeramanoMontegranaro, sempre alle ore 15. Il derby d’Abruzzo si disputerà alla terza giornata, domenica 6 giugno, sul campo teatino. Parte in trasferta anche l’avventura delle ragazze dell’Atoms’ Chieti di softball che il 30 maggio affronteranno i Dolphins Anzio. L’esordio a Chieti è fissato per sabato 5 giugno (doppio incontro in notturna, alle 17 e alle 19,30) contro le Cali Girls Roma.

Una squadra totalmente rivoluzionata quella dell’Atoms’, rispetto alla passata stagione, con il rientro in roster della batteria composta dalla lanciatrice Anna Salvatore e del catcher Sara Mammarella, l’anno scorso rispettivamente in forza a Macerata e Castelfranco Veneto. Spazio anche a diverse ragazze provenienti dal vivaio.