Il 18,3% degli abruzzesi fuma, media 11 sigarette al giorno

Pescara. Il 18,3% degli abruzzesi over 14, pari a circa 210mila persone, fuma. Gli ex fumatori, invece, sono il 24,3% (circa 278mila persone) e il 55,8% è non fumatore (639mila).

Questi, alla vigilia della Giornata mondiale senza tabacco promossa dall’Oms, che si celebra il 31 maggio, i dati dell’Istat sul fumo in Abruzzo, relativi al 2021. Dei fumatori abruzzesi, il 98,1%, cioè 206mila persone, fuma sigarette.

Il 39,1% (circa 81mila persone) fuma tra le sei e le dieci sigarette al giorno, il 34% (70mila) tra undici e 20, il 23,5% (48mila) fino a cinque sigarette al giorno e il 3,4% (7mila) oltre 20 al giorno. Il numero medio di sigarette fumate in un giorno da ogni fumatore abruzzese è pari a 11,3. Stamani, sul tema, l’Istituto Superiore di Sanità ha lanciato l’allarme: torna a crescere tra entrambi i sessi, per la prima volta dal 2006 in modo cosi significativo, il numero di fumatori in Italia, che sono circa 800mila in più. È inoltre triplicato, ha rilevato sempre l’Iss, il consumo di sigarette a tabacco riscaldato.