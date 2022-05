IIl meteo in Abruzzo 26 maggio – 1 giugno: week end con rovesci in qualche caso diffusi

Molto caldo per il periodo in essere e non solo sulla nostra regione, ove nella giornata di Martedì 24, i valori massimi in varie circostanze hanno superato i 35/36°c. Situazione praticamente da piena estate, che un tempo, anche 50 anni addietro, spesso era difficile da avere appunto tra Luglio ed in Agosto, se non in alcuni casi particolari. Ed ora, con la formazione di una goccia fresca ed instabile tra la penisola Iberica, Francia e l’Italia, che sta apportando dei temporali su varie zone del nord, nel fine settimana, toccherà appunto sulla nostra regione. Seguiamone l’evoluzione passo passo. Intanto Giovedì 26 Maggio, al mattino cielo tra poco nuvoloso e variabile. La situazione rimarrà così anche nel resto della giornata, con qualche debole fenomeno sul teramano in serata. Venti generalmente da sud ovest, anche se nel pomeriggio sulle coste e l’immediato entroterra soffieranno da est; temperature in lieve calo. Venerdì, il cuore della goccia fresca ed instabile si troverà tra la Sardegna, Sicilia e nord Africa. Sulla nostra regione cielo generalmente nuvoloso per tutta la giornata. Non si escludono dei veloci rovesci nel corso del pomeriggio, nelle aree interne. Venti orientali, tra deboli e moderati; temperature senza variazioni di rilievo, o in lieve aumento (+19/+20°c ad 850 hpa). Sabato, cielo tra variabile e nuvoloso, con dei rovesci, anche temporaleschi in arrivo dai settori occidentali, tra moderati e forti tra il pomeriggio e la sera. Ventilazione orientale, moderata, temperature in lieve calo, ma sempre mite per il periodo per il richiamo da sud est. Domenica, altra giornata sotto il tempo diffusamente instabile, ove non mancheranno dei rovesci prima più a carattere sparso, a seguire invece specie tra il pomeriggio e la serata copiose moderate e in qualche caso forti. Ventilazione dai quadranti orientali; temperature in diminuzione (valori ad 850 hpa tra i +12 ai +16°c). Lunedì, discreto al mattino, nubi a sviluppo cumuliforme nel pomeriggio, con qualche fenomeno tra debole e moderato nel pomeriggio. Venti anche moderati da ovest nell’aquilano, da est altrove; temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Martedì, nuvolosità sparsa ed a tratti variabile, ma tuttavia con scarse occasioni per dei fenomeni. Venti non diversi dal giorno precedente, temperature stazionarie (+18°c ad 850 hpa). Infine uno sguardo a Mercoledì 1 Giugno, primo giorno dell’estate meteorologica, che al momento appare con tempo buono, ove solo delle stratificazioni potranno essere presenti. Temperature in sensibile aumento (+21°c ad 850 hpa), venti da sud ovest, anche brezza da est lungo le aree costiere.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS