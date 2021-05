Ieri la prima tappa del Tennis Tour “I love Abruzzo”: vince l’aquilano Picchione

L’Aquila. Alla vigilia della conclusione della manifestazione tennistica più prestigiosa d’Italia – BNL di Roma- in questi giorni anche la città dell’Aquila ha reso omaggio al noto sport inglese con il Tennis Tour 2021 I love Abruzzo, presso il Circolo tennis Peppe Verna. Nello specifico, si è tenuta nella giornata di ieri la finale del singolare maschile con la vittoria del giocatore di casa Andrea Picchione, 2.2, classifica ATP 1044. “Il giocatore aquilano ha avuto la meglio”, scrive il comunicato, “con un secco 62 62 sul giocatore romano Federico Salomone 2.3. Assegnata pertanto, al vincitore, la prima wild card per il tabellone di qualificazioni del torneo ITF da 15.000$ della città dell’Aquila che si terrà dall’11 al 18 luglio e già in calendario internazionale. In quella settimana avremo solo sei tornei al mondo e di cui solo uno in Italia e per l’appunto in Abruzzo a L’Aquila”.

Il presidente Pierpaolo Pietrucci ha fatto gli onori di casa, evidenziando con soddisfazione la presenza di giocatori di seconda categoria provenienti da tante regioni d’Italia come Veneto, Marche, Umbria, Lazio, Emilia Romagna oltre che da tutto il territorio abruzzese. “Abbiamo assistito a bellissimi incontri con la partecipazione di ben tre giocatori con ranking ATP e cinque con ranking ITF. E’ stato un piacere ospitare la prima tappa del tennis tour 2021 I love Abruzzo che ha visto la nostra città da apri pista per il circuito nazionale ed internazionale che

durerà ben quattro mesi, ha dichiarato Pietrucci”. L’evento ha visto anche la partecipazione dell’assessore allo sport della Regione Abruzzo, Guido Liris, che augurando un forte in bocca al lupo alla manifestazione ha dichiarato: “Lo sport come elemento fondante ed unificatore non solo tra gli atleti ma tra tutto il territorio regionale deve costituire uno strumento decisivo per tornare alla normalità con il piano vaccinale della Regione Abruzzo che porterà la regione in zona bianca già nelle prossime settimane. L’obiettivo della Regione era aiutare le zone interne senza trascurare la fascia costiera”.

Intanto, la manifestazione sportiva Tennis Tour I love Abruzzo ha già passato il testimone dall’Aquila al Comune di Ortona: il tennis tour si è trasferito lo scorso giovedì sulla costa ortonese presso il circolo Amici del tennis, dove nell’impianto comunale di Via Papa Giovanni XXIII si stanno attualmente sostenendo per i partecipanti le partite del tabellone di quarta categoria. Dal 28 maggio invece, entreranno in gara le seconde categorie, con la finale prevista per il 5 giugno 2021. “Dal primo giugno gli impianti sportivi saranno aperti al pubblico ed il Tennis Tour I love Abruzzo sarà ancora più avvincente con la partecipazione del pubblico. Il direttore del Tennis Tour I Love Abruzzo, Luca Del Federico, ha invitato tutti giocatori e sportivi a seguire l’intero tour scoprendo le bellezze della nostra regione valorizzando al meglio le città ospitanti”. La fine della cerimonia ha visto la conclusiva consegna della maglia dell’ITF World Tennis Tour Regione Abruzzo da parte del direttore dell’evento al giovane vincitore e all’assessore Liris.