Pianella.Si sono concluse giovedì 27 giugno le assemblee dei lavoratori ICO Srl, svoltesi negli stabilimenti produttivi di Pianella e di San Giovanni Teatino, per la validazione della proposta di accordo di secondo livello aziendale definito tra l’azienda ICO e le RSU, assistite dalle organizzazioni sindacali territoriali Slc Cgil Abruzzo Molise e Fistel Cisl Abruzzo e Molise.

Il voto finale ha visto 61 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astenuto. Alla luce di questo esito, le segreterie territoriali Slc Cgil Abruzzo e Molise e Fistel Cisl Abruzzo e Molise, unitamente alle RSU, sono in grado di sciogliere positivamente la riserva e dare piena efficacia all’accordo sopra citato.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto insieme alla Fistel Cisl Abruzzo e Molise – dichiara Guido Cupido Segretario Regionale Slc Cgil Abruzzo Molise – è la prima volta che viene siglato un accordo di secondo livello con la Ico Srl che tratta nello specifico di temi sensibili per i lavoratori. Un’intesa che avrà ricadute positive anche per la realtà imprenditoriale. Nell’ambito dell’accordo sono stati dedicati dei capitoli importanti ai temi della sicurezza sul lavoro e sulla formazione, ci sarà inoltre un coinvolgimento pieno delle rappresentanze sindacali su tutti i temi strategici. Da segnalare infine l’aumento considerevole dei buoni pasto e la strutturazione di un premio di risultato per il 2024 che costituisce una leva importante per la crescita complessiva”.