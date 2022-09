I sindacati di polizia esprimono solidarietà ai carabinieri “Unarma”

Pescara. “Le scriventi Organizzazioni Sindacali”, affermano in una nota stampa le organizzazioni sindacali di Polizia, “vogliono manifestare la propria solidarietà e vicinanza a due Segretari Unarma, Associazione Sindacale Carabinieri della Regione Abruzzo, Alessandro Marconi e Massimiliano Petrilli, che sono stati sanzionati poiché nell’esercizio delle proprie funzioni di dirigenti sindacali Unarma, rilasciavano dichiarazioni alla stampa in merito ad argomenti – già trattati da tempo, da tutte le cronache locali in merito alla cosiddetta “Mafia dei Pascoli”, il cui unico messaggio era quello di sensibilizzare gli organi istituzionali circa l’effettiva opportunità di rimuovere i Tribunali minori, ancora attivi sul territorio della regione Abruzzo, considerati – per le attività di Giustizia – importanti baluardi sul territorio. Ritorniamo indietro di 40 anni, quando nel 1981 non si volevano accettare i sindacati della Polizia di Stato. “Sembra bizzarro ma vero, un film che si ripete…”: ammutolire prepotentemente, a tutti i costi, i sindacalisti che osano pensare ed esprimersi! Riteniamo che tale episodio possa ritenersi un esplicito atteggiamento antisindacale e antidemocratico, che vuole azzittire il pensiero e che interviene prepotentemente sull’attività sindacale: e ciò non è accettabile! Per tale motivo, organizzeremo un “SIT-IN” davanti il Comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, per sensibilizzare media e opinione pubblica su quanto sta accadendo ai fratelli Carabinieri sindacalisti.