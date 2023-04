Casacanditella. Dal 29 aprile al 2 maggio il Castello di Semivicoli, dimora di charme situata a Casacanditella, in provincia di Chieti, di proprietà di Masciarelli Tenute Agricole, ospiterà la mostra “Mobili nella Valle” con le opere di design dell’artista Mario Ceroli. Il progetto è stato ideato dal designer d’interni Franco d’Amico, che ne è anche curatore, grazie alla sua amicizia con l’artista, e dalla famiglia Masciarelli, con lo scopo di promuovere il connubio tra arte e territorio.

Arriva in Abruzzo la famosa collezione di mobili scultorei in legno dalle forme inusuali, trasposizione della composizione pittorica di Giorgio De Chirico, dove il Maestro Ceroli pone l’accento sull’elemento primario della materia prima e sul gesto fondante dell’artista. Con questa serie lo scultore trasforma l’opera d’arte dandole forma: gli oggetti nella tela non sono più, così, solo una mera rappresentazione da contemplare e osservare da lontano, ma diventano elemento di design tangibile e funzionale, da vivere nel quotidiano.

Franco D’Amico dichiara: “Sono molto felice di essere riuscito a riportare in Abruzzo, la sua terra d’origine, Mario Ceroli con la sua collezione “Mobili nella valle”. Mobili fruibili in pino di Russia, da toccare e da usare”.

L’idea di un’arte accessibile è la filosofia che accomuna Ceroli e la famiglia Masciarelli che, a seguito di un importante restauro conservativo, ha trasformato il Castello di Semivicoli in un vero e proprio pop-up Château, meta d’arte aperta al pubblico, immerso nello scenografico paesaggio abruzzese tra la Maiella e la Costa dei Trabocchi. È qui che, all’interno delle antiche mura, gli storici arredi convivono con opere moderne, attraverso la contaminazione tra più stili e correnti.

“L’arte e il design”, dichiara Miriam Lee Masciarelli, “sono elementi fondanti di casa Masciarelli. Ci piace definirci artisti perché riteniamo che produrre vino e prendersi cura del paesaggio circostante sia un’arte essa stessa, quanto quella estetica. Siamo perciò molto contenti di ospitare le opere del Maestro Ceroli, un grande artigiano locale che ha saputo dare forma alla bellezza, rendendola fruibile a tutti”.

La mostra sarà allestita nell’antica bottaia del Castello e visitabile gratuitamente tutti i giorni, dalle 15 alle 20, a partire da sabato 29 aprile.