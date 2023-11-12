Avezzano. Al via il mercato della terra ad Avezzano, che ha visto piazza Risorgimento, cuore pulsante della città, trasformarsi in una vetrina di pregio per le eccellenze del territorio marsicano. È sicuramente uno degli eventi più attesi di Marsicaland, con oltre 45 stand di aziende del territorio, che promuovono la tipicità dei loro prodotti. Al taglio del nastro hanno partecipato diverse autorità, tra cui Giovanni Di Pangrazio, sindaco di Avezzano, Ernesto di Renzo, coordinatore scientifico del festival, nonché docente di Antropologia presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, Emanuele Imprudente, vicepresidente della giunta regionale e assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo, Antonio Morgante, direttore generale Arap Abruzzo. Ad allietare la manifestazione, l’accompagnamento musicale della Banda “Città di Magliano”.

Tanti i cittadini accorsi al mercato della terra per conoscere e assaporare i prodotti di pregio che la terra d’Abruzzo sa offrire. “Oggi abbiamo inaugurato questi bellissimi stand, pieni di ricchezze della terra. Sta germogliando qualcosa: spero che tra qualche tempo possa fiorire un festival riconosciuto non solo in Abruzzo, ma in tutta Italia”, ha dichiarato Giovanni Di Pangrazio, sindaco di Avezzano. “Noi contiamo molto su questo sviluppo e”, ha proseguito il primo cittadino, “abbiamo la sicurezza che l’agricoltura, essendo un punto fondamentale del nostro territorio, dal momento che ricopre il 30% del PIL regionale, possa essere per un domani il fiore all’occhiello della Regione Abruzzo, anche tramite l’università e il turismo. Io già lo immagino, è un sogno che avevo con qualche amico, con Giuliano Montaldi, con Ernesto Di Renzo, con Emanuele Imprudente, con la mia amministrazione, con le associazioni di categoria, che hanno dato molto a tutto ciò”.

Entusiasmo e sguardo verso il futuro sono quelli che ha mostrato Ernesto Di Renzo, coordinatore scientifico del festival, nonché docente di Antropologia presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. “Credo che si possa e che si debba dire buona la prima. Contro anche le previsioni del tempo pessimistiche, siamo riusciti ad inaugurare questo mercato della terra, o meglio, un mercato agricolo diretto, con uno spaccato di tutto ciò che il territorio è in grado di offrire sull’agroalimentare. Mi auguro”, ha spiegato Di Renzo, “che ci sarà un grande successo di pubblico, e la mia, nostra, grande speranza è che tutto questo mondo di cibo e di prodotti possa diventare un capitale culturale in grado di rivitalizzare il territorio dal punto di vista delle relazioni, dell’attività turistica e del suo protagonismo storico”.

“Marsicaland è ormai un percorso avviato, e questa mattina abbiamo inaugurato il mercato della terra, ed oggettivamente è una bellissima iniziativa. Prodotti di qualità, tipici, diamo struttura e corpo alle bontà del territorio”. Questi sono gli elementi su cui si fonda Marsicaland secondo Emanuele Imprudente, vicepresidente della giunta regionale e assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo, che continua: “La presenza di oltre 45 stand indica una partecipazione vera della comunità, che tramite il cibo vuole essere comunicata al resto del mondo. Oggi è una bella giornata per Avezzano e per la Marsica”.

“Un evento molto importante, perché nel contesto del sistema abruzzese di programmazione che riguarda la promozione del territorio, ma anche la Marsica, il Fucino e le sue eccellenze. Quindi unire questi pezzi al sistema di produzione regionale è fondamentale, considerando che il PIL agricolo generato da questa zona dell’Abruzzo è assolutamente significativo. Noi come Arap sicuramente metteremo a disposizione tutte le risorse e le energie per promuovere questo territorio”, ha aggiunto Antonio Morgante, direttore generale Arap Abruzzo.

Ma Marsicaland non finisce qui. Oggi alle 17, infatti, nella sala Irti dell’ex scuola Montessori, ci sarà il talk show “Enogastronomia, turismo, ospitalità. Dialogo flessibile sui futuri del territorio”, con Stefano Carboni (MGLogos) in qualità di moderatore, Gioacchino Bonsignore (TG5 Gusto), Ernesto Di Renzo (Università di Roma “Tor Vergata”), Franco Santini (Guida Vini d’Abruzzo per bevitori curiosi). All’evento parteciperà anche Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato.