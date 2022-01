“I Luoghi del Cuore”, progetto di Servizio Civile Universale alla Cooperativa Il Bosso

L’Aquila. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando per la selezione di 56.205 volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale – Iniziativa Occupazione Giovani.

Quest’anno la Cooperativa Il Bosso offre la possibilità di svolgere il proprio servizio a 6 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

I posti disponibili e i progetti ammessi a bando per cui è possibile presentare domanda sono relativi al progetto “I Luoghi del Cuore”, da svolgersi presso la sede della Coop. Il Bosso a Capestrano (AQ) e presso il Centro Visita del Lupo a Popoli (PE), area Animazione di comunità ed Educazione e Promozione del turismo sostenibile e sociale.

Il progetto, all’interno del Programma “Arte, Cultura, Ambiente: Comunità partecipi per un futuro sostenibile”, intende concorrere al raggiungimento dell’Ob. 11 dell’Agenda 2030: “Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, in particolare impegnandosi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale”. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la fruibilità e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico, naturalistico e culturale dei borghi della Valle del Tirino e di Popoli città delle Acque e dei Lupi, con la partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine alla tutela e salvaguardia del patrimonio culturale e un’attenzione particolare ai giovani.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022 e ci si può proporre per un solo progetto.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Bosso all’indirizzo: https://www.ilbosso.com/servizio-civile-abruzzo-2022/