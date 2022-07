I love Abruzzo: si chiude con l’Open di Ortona il Tennis Tour 2022

Ortona. Emozioni su terra rossa. “Ottima prestazione del giocatore Andrea Paolini, classifica 2.4, che si aggiudica l’OPEN di Ortona, ultima tappa di qualificazione del Tennis Tour I love Abruzzo”, scrive il comunicato dell’evento sportivo, “superando il più accreditato Giulio Colacioppo classifica 2.3 con un secco 75 62. Il giocatore pescarese domina anche questa tappa aggiudicandosi il diritto a ricevere la wild card per il Future di Pescara 15.000 dollari, in programma a fine agosto presso il Circolo tennis Prati 37. In semifinale aveva superato il giocatore vastese Davide Guerra, classifica 2.4, con un risultato di 63 61. Assegnata pertanto, al vincitore, la wild card per il tabellone di qualificazioni del torneo ITF da 15.000$ della città di Pescara che si terrà dal 27 agosto al 3 settembre. Nel torneo femminile la wild card per il torneo femminile della prossima settimana a Pescara ITF 15.000 dollari presso il circolo tennis Prati 37, va alla marchigiana Natasha Motinga che ha sconfitto Arianna Silvi della ASD tennis di Ancona con il risultato di 75 61. Arianna Silvi potrà usufruire di una wild card di riserva sempre per le qualificazioni. Alle stesse sarà attribuita inoltre una wild card per il doppio nel tabellone principale”.

Dopo la vittoria in finale, Andrea Paolini ha commentato: “Bellissima organizzazione, con campi di gioco perfetti, grande attenzione da tutto lo staff organizzativo per la gestione della manifestazione sportiva. Sono felice di aver raggiunto l’obiettivo di vincere la wild card per il torneo internazionale di Pescara. Un piccolo sogno che si avvera quello di partecipare ad un torneo internazionale con punti ITF ed ATP”. Inoltre, “Wild card di riserva il giovanissimo Alessandro Mondazzi”, prosegue il comunicato. “I due potranno ricevere wild card per il doppio nel tabellone principale. Il Presidente del circolo tennis di Ortona , Rocco Primavera, ha ringraziato i partecipanti ed il Comune di Ortona per il sostegno ricevuto per la manifestazione. Presente, alle finali, il patron della manifestazione Luca Del Federico che ha evidenziato la presenza di tante giocatrici e giocatori di seconda categoria che hanno partecipato al torneo con la speranza di guadagnarsi sul campo la wild card per il torneo ITF internazionale”. A tal proposito, Del Federico ha affermato: “La formula è straordinaria, con ben sette tornei tornei tra nazionali ed internazionali. Ringrazio la regione Abruzzo ed in particolare l’assessore Guido Liris per il contributo concreto alla manifestazione sportiva del Tennis Tour I love Abruzzo 2022, giunta alla seconda edizione”. Infine, “Il tennis tour I love Abruzzo 2022 si trasferirà a Pescara con le due ultime manifestazioni internazionali femminile e maschile (ITF 15.000 dollari) presso il circolo tennis Prati 37, in programma dal 31 luglio al 6 agosto e dal 27 agosto al 3 settembre”.