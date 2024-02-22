Pescara. Una coinvolgente serata di confronto e riflessione ha animato mercoledì sera il Teatro Sant’Andrea di Pescara, dove i giovani Scout dell’AGESCI Abruzzo hanno incontrato i candidati alle prossime elezioni regionali, il presidente uscente del centro-destra Marco Marsilio e lo sfidante del centro-sinistra, il professor Luciano D’Amico. L’evento, organizzato dall’associazione con l’obiettivo di promuovere l’educazione civica e la partecipazione attiva dei cittadini, ha offerto un’occasione unica per un dialogo costruttivo su tematiche di primaria importanza per il futuro della regione.

Un Dibattito Aperto e Costruttivo Alla presenza di un pubblico attento e partecipe, composto da oltre 300 capi educatori e ragazze e ragazzi tra i 17 e i 21 anni, i candidati hanno avuto modo di confrontarsi su questioni cruciali come il sostegno al volontariato e al terzo settore, la tutela dell’ambiente, l’inclusione sociale e la creazione di opportunità per i giovani in ambito scolastico, sociale ed economico. Il dibattito, moderato dai Responsabili di Zona Barbara Pucarelli e Stefano Lista, si è sviluppato in un clima di reciproco rispetto e ascolto, evidenziando la profonda attenzione dei giovani verso le sfide che il futuro riserva all’Abruzzo. Proposte Concrete e Impegno per il Territorio. I candidati, dimostrando grande sensibilità alle istanze emerse dal confronto, hanno presentato proposte concrete e piani d’azione per affrontare le diverse problematiche. L’attenzione all’ascolto e la volontà manifestata di coinvolgere i giovani nel processo decisionale sono stati aspetti particolarmente apprezzati dal pubblico. Un’Esperienza di Valore per la Crescita Civica delle nuove generazioni.

L’evento ha rappresentato un momento di crescita civica di grande valore per le nuove generazioni, offrendo

loro l’opportunità di essere protagonisti attivi del dibattito politico e di contribuire alla costruzione di un futuro

migliore per l’Abruzzo. Come hanno sottolineato Barbara Pucarelli e Stefano Lista: “Questa serata, pensata per

combattere le tentazioni dell’antipolitica e offrire uno spazio di ascolto e ragionamento, ha testimoniato la

vitalità della nostra associazione e il ruolo fondamentale dei giovani nel plasmare il futuro della regione.

L’impegno dell’AGESCI, in particolare modo in relazione alla Scelta Politica espressa nel nostro Patto Associativo,

il documento ispiratore di ogni educatore scout, continuerà a essere rivolto alla promozione dell’educazione al

bene comune e alla creazione di spazi di confronto costruttivo tra le nuove generazioni e le istituzioni.”

Dopo un appello al voto e un sincero e sentito ringraziamento ai candidati, l’incontro è terminato con l’auspicio

che resti aperto un canale tra le istituzioni, le associazioni e i giovani.

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Immagini dell’evento:

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