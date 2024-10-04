Campli. Dal 7 al 10 ottobre, i falconieri abruzzesi parteciperanno al Meeting internazionale sulla falconeria a Ryad per promuovere il territorio teramano e attrarre investitori sauditi.

Giovanni Granati e Athena Jitariuc, rinomati falconieri e ricercatori internazionali, prenderanno parte a questo importante evento che attira oltre 10 milioni di partecipanti da tutto il mondo.

L’incontro internazionale non sarà solo occasione per condividere competenze, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità promozionale per il territorio abruzzese, grazie all’impegno del sindaco di Campli, Federico Agostinelli, che ha sostenuto l’iniziativa con l’obiettivo di fare di Campli una destinazione di eccellenza e attrarre nuove risorse: “Saremo lieti di accogliere a breve gli investitori internazionali nel nostro territorio – afferma il sindaco Agostinelli -, portandoli a conoscere i Monti Gemelli e le aree limitrofe, che offrono paesaggi unici e grandi potenzialità per lo sviluppo turistico e culturale locale”.

Invitati come relatori al meeting di Ryad, i due falconieri presenteranno le loro tecniche e studi innovativi sulla reintroduzione dei rapaci e il rafforzamento muscolare degli uccelli, temi particolarmente rilevanti per la cultura araba, da sempre legata alla falconeria.

“Sarà un’occasione per stringere contatti con falconieri e potenziali investitori – aggiunge Granati -, il progetto ha ricevuto pieno sostegno da parte della comunità locale e delle istituzioni, rinforzando un legame con il mondo arabo che affonda le sue radici nella storia, già al tempo di Federico II di Svevia”.

L’arrivo di investitori arabi a Campli potrebbe segnare un importante passo avanti nello sviluppo di nuove iniziative culturali e turistiche, aprendo nuove prospettive economiche per l’intera provincia di Teramo.