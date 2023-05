Popoli. L’Associazione ThermaeCordis Ets, si costituisce nell’ottobre 2022 con lo scopo di valorizzare del patrimonio culturale, promuovere il turismo sociale ed attività culturali d’interesse sociale ritenendo questi elementi fattori determinanti per la ricostruzione economica e sociale del centro Abruzzo, con particolare riferimento ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

In tale contesto un particolare rilievo assume il tema del termalismo e del turismo del benessere che vedono il loro fulcro oggi nella città di Popoli, posta al centro di un distretto naturale del Benessere e del Turismo Esperenziale. Si vuole oggi dar voce all’evento che si terrà a Popoli il 7 maggio 2023 inerente la consultazione della popolazione sul cambio di denominazione del Comune da “Popoli” a “Popoli Terme”.

“Finalmente la nostra terra, la nostra amata terra di Popoli, scrigno di ricchezza e custode di tradizioni, con una delle sue tante acque, l’acqua della salute, solforosa e carismatica, è pronta. E’ pronta a mettersi in gioco con un importante ruolo, fondamentale per chi ha sempre creduto nel capitale naturale quale valore base di sviluppo e di benessere.

Oggi Popoli, con il termalismo, si appresta a promuovere, unitamente al sostegno per una miglior qualificazione

sanitaria del patrimonio termale, lo sviluppo di strategie unitarie di valorizzazione del territorio nelle sue diverse

componenti: patrimonio ambientale, turistico, artigianale, enogastronomico, artistico e storico/culturale.

Il cambio di denominazione da “Popoli” a “Popoli Terme” rappresenta l’acceleratore di processo, lo strumento

propulsore deputato a rendere nota in ogni dove la ricchezza che è parte della forza della nostra città, che é nella sua essenza e nella sua storica identità, ossia l’acqua, tra cui l’acqua solforosa, tanto che con orgoglio le ha permesso in più occasioni di essere identificata come città delle acque.

Da oggi la nostra cittadinanza tutta, grazie all’acqua solforosa e dunque grazie al termalismo potrà sentirsi protagonista del processo di sviluppo della propria terra e, passo dopo passo, protagonista dell’economia sociale a sostegno del benessere collettivo.

Confidiamo dunque nella comune volontà di imprimere consapevolmente tale direzione con partecipazione

all’evento consultivo del 7 maggio prossimo e con partecipazione alle iniziative successive, altrettanto promotrici e attuative del percorso innovativo.”