Pescara. I carabinieri del Comando Legione Abruzzo e Molise donano materiale scolastico all’unità di Ematologia dell’ospedale Civile di Pescara.
CON IL RICAVATO DELLA LOTTERIA DI BENEFICENZA ORGANIZZATA NELLA PASSATA STAGIONE ESTIVA PRESSO IL LIDO DEL CARABINIERE DI PESCARA, E’ STATO ACQUISTATO MATERIALE SCOLASTICO CHE I CARABINIERI DELLA LEGIONE ABRUZZO E MOLISE, COMANDATI DAL GENERALE DI BRIGATA ANTONINO NEOSI, HANNO DONATO ALLA SCUOLA OPERANTE NELLA SEZIONE PEDIATRICA DELLA U.O.C. DI EMATOLOGIA DELL’OSPEDALE CIVILE DI PESCARA, DIRETTA DAL PROFESSORE MAURO DI IANNI, E FREQUENTATA DAI PICCOLI PAZIENTI COSTRETTI A RIMANERE IN OSPEDALE PER LE TERAPIE MEDICHE. CON IL RESTO DEL RICAVATO E’ STATO ACQUISTATO ULTERIORE MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PRESSO LA NUOVA “CASA AGBE” CHE OSPITA I GENITORI DEI PICCOLI PAZIENTI RICOVERATI. ALL’INIZIATIVA, CHE E’ STATA ACCOLTA CON MOLTA SODDISFAZIONE DA PARTE DEI SANITARI DEL CITATO PRESIDIO OSPEDALIERO, HA PARTECIPATO IL PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI PROTEZIONE SOCIALE, GENERALE DI BRIGATA MEDICO SALVATORE FALVO.