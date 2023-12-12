Pescara. La Fondazione Hubruzzo, in sinergia con la sezione Abruzzo della Società Nazionale Debate Italia, annuncia l’inaugurazione delle Hubruzzo Debate Academy a Pescara. Due programmi avanzati di formazione in lingua inglese, che si distinguono per il loro focus sul dibattito, la discussione critica e lo sviluppo del pensiero analitico. Il debate è un metodo didattico particolarmente efficace per migliorare le abilità di pensiero critico e di problem solving.

Le Academy si svolgeranno in due sessioni: dal 12 al 14 dicembre 2023 e la dal 14 al 16 dicembre 2023, nell’Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo” di Pescara. Gli Istituti Scolastici abruzzesi partecipanti, che, insieme a studenti universitari con esperienza nel dibattito in lingua inglese, hanno aderito a questa iniziativa sono: Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto, Liceo Linguistico “De Titta-Fermi” di Lanciano, Liceo Classico “M. Delfico” di Teramo, Liceo Scientifico “G. Galilei” e Liceo Classico “d’Annunzio” di Pescara, Liceo Classico “G.B. Vico” e Istituto Tecnico “T. Acerbo” di Chieti.

Le Academy includono workshop su analisi di motion, sviluppo di casi, costruzione e contrapposizione di argomentazioni, ricerca di evidenze, e tecniche di public speaking. Questi workshop sono progettati per migliorare le capacità di dibattito, affinare la leadership, il pensiero critico, e le abilità decisionali degli studenti abruzzesi, preparandoli ad affrontare le sfide del futuro. Sarà presente anche Rok Hafner, il formatore principale delle Academy, è un’eminente figura nel dibattito internazionale. Con un’esperienza che spazia dal World Schools Debating Championship ai programmi di dibattito di Singapore fino alla vittoria nel Campionato Europeo di Dibattito Universitario, Hafner porta una expertise unica e preziosa.

“La Fondazione mira a raccontare il comparto industriale attraverso le vocazioni uniche degli imprenditori che hanno saputo interpretare e valorizzare al meglio i territori”, come sottolinea Raimondo Castellucci, direttore di Fondazione Hubruzzo. “La Fondazione ha lo scopo di essere un catalizzatore per lo sviluppo e l’innovazione in Abruzzo, con un focus particolare sulla promozione di pratiche etiche e responsabili soprattutto nel settore Educational. Da questo punto di vista il supporto alla pratica del debate ci è sembrata una naturale attuazione dei nostri valori guida, per restituire alle nuove generazioni in termini di competenze il valore che le aziende partecipanti a Fondazione Hubruzzo sviluppato nel territorio abruzzese”.

“Le Hubruzzo Debate Academy rappresentano non solo un’opportunità formativa d’eccellenza, ma anche un trampolino di lancio strategico per le nostre scuole nella preparazione ai tornei locali in lingua inglese, come il prossimo Hubruzzo Debating Championship 2024,” afferma Matteo Giangrande, Direttore della Società Nazionale Debate Italia.