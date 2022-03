Guerra, Marsilio all’ambasciatore russo: “Grati per quanto fatto all’Aquila dopo terremoto ma ora siamo indignati”

L’Aquila. Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio tra le iniziative intraprese dopo l’approvazione all’unanimità della risoluzione in consiglio regionale, ha inviato una lettera alla ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov.

“Il 24 febbraio il consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato all’unanimità una risoluzione con la quale mi viene dato mandato ad esprimere in tutte le sedi politiche e istituzionali la ferma condanna da parte della Regione Abruzzo dell’invasione del Ucraina ad opera della Russia”, scrive il governatore nella lettera inviata a Razov, “si ricorderà certamente come neanche tanto tempo fa nella mia qualità di presidente della Regione le abbiano espresso la riconoscenza e il profondo sentimento di gratitudine mio personale e dell’intera comunità abruzzese per il prezioso sostegno che la Federazione Russa ha inteso offrire per il restauro di un importante Palazzo storico della città dell’Aquila gravemente colpita dal terremoto del 6 aprile 2009.

Allo stesso modo oggi a seguito dell’iniziativa del consiglio regionale non posso fare a meno di manifestarle preoccupazioni e la mia indignazione per l’azione bellica che il governo del suo paese ha deciso di intraprendere nei confronti di uno Stato indipendente e sovrano, con tutte le drammatiche conseguenze che ne derivano per le popolazioni civili colpite. Gli italiani e gli abruzzesi guardano con incredulità e sbigottimento alle scene di guerra e alla dura aggressione che in queste ore sta colpendo una grande capitale europea.

Ogni giorno le piazze di tutte le città italiane si stanno riempiendo di manifestazioni di solidarietà verso l’Ucraina e contro il conflitto. Temo che quanto accaduto possa compromettere a lungo gli storici legami di amicizia tra i nostri popoli. La percezione della Russia in questo momento è molto negativa in Italia e ciò dovrebbe indurre i vostri governanti ad un’attenta riflessione sul grave danno che essi stanno provocando anche sui rapporti tra le nostre Nazioni. Tra l’altro la popolazione dell’Abruzzo non ha mai avuto alcun pregiudizio nei confronti del Popolo Russo ma anzi, soprattutto in questi ultimi anni, ha guardato a esso con molto affetto e gratitudine per la generosità dimostrata nel corso di terribili eventi che hanno interessato la mia Regione. A nome mio e di tutti i cittadini abruzzesi, le chiedo, quindi, di compiere ogni sforzo utile iniziativa per giungere ad una immediata cessazione del conflitto e al pieno ripristino del diritto internazionale violato”.

