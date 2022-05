Guasto alla Pet Tac e problemi al pronto soccorso a Chieti, Marcozzi contro Marsilio e Verì

Chieti. “Il Presidente di Regione Marsilio, l’Assessore Verì e il DG della Asl 02 Schael hanno fatto l’ennesima inaugurazione all’Ospedale SS. Annunziata di Chieti. Vorrei sapere se, con tanto di telecamere al seguito, abbiano anche avuto il buonsenso di chiedere scusa pubblicamente ai pazienti che dovevano fare esami con la Pet-Tac e che sono stati rispediti a casa per un guasto al macchinario, alcuni di questi col farmaco radioattivo già iniettato! Oppure se hanno visitato il Pronto Soccorso con le sue decine di ore di attesa per la presa in carico dei pazienti”.

Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi.

“Troppo facile mettere la faccia sulle inaugurazioni in clima elettorale e poi fare scaricabarile sulle altre problematiche, rimandando i problemi tra rimpalli burocratici e delibere varie. La verità è che per il Pronto Soccorso non c’è ancora alcuna idea su come intervenire. Sulla Pet-Tac, invece, l’Assessore Verì aveva promesso un anno e mezzo fa l’acquisto di una strumentazione di proprietà e invece ce ne troviamo ancora una piazzata su un tir all’esterno della struttura una volta alla settimana, obsoleta, che si guasta periodicamente facendo saltare esami importanti per pazienti oncologici. Tutto questo per un noleggio che va avanti da circa dieci anni e che ad oggi ci costa sui 500mila euro all’anno, mentre acquistarne una di ultima generazione costerebbe poco più di due milioni di euro. I cittadini meriterebbero più rispetto e, soprattutto, risposte concrete da Regione e Asl 02”.