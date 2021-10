Guardia di finanza: cambio al vertice Comando Pescara, arriva colonnello Caputo

Pescara. Cambio al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Dopo più di 4 anni il colonnello Vincenzo Grisorio lascia la guida del Comando Provinciale e subentra il colonnello Antonio Caputo. La cerimonia di avvicendamento si è svolta ieri presso la caserma “Angelini” alla presenza del Comandante Regionale Abruzzo, Generale D’Alfonso che ha rivolto al colonnello Grisorio parole di apprezzamento per il servizio reso in favore della collettività in epoca pandemica e per l’attività svolta per il mantenimento della legalità e per il contrasto dei reati, specie di tipo economico-finanziario.

Nel quadriennio sono state molteplici le operazioni di alto profilo, che solo per citare alcuni dati hanno consentito di accertare operazioni di riciclaggio per 80 milioni, evasioni Iva per 370 milioni, frodi in materia di spesa pubblica per 130 milioni, nel settore dell’anticorruzione e dei danni erariali oltre 34 milioni, nonché di sequestrare 860 kg di stupefacenti e 8 milioni di prodotti a tutela dei consumatori. Il colonnello Grisorio, destinato alla sede di Ancona presso il Comando Regionale Marche, nel discorso di commiato, ha espresso sentimenti di gratitudine alle Istituzioni e all’intera collettività. Il colonnello Antonio Caputo, assume da oggi dunque la guida del Comando Provinciale di Pescara, dopo aver ricoperto, nel corso della sua carriera, molteplici incarichi in diversi contesti territoriali, operando sia nel settore operativo che, da ultimo, in quello addestrativo presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti del Corpo di L’Aquila, nonché presso il Comando Generale e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata.