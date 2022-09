Guardia Costiera per l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano: “Viviamola in modo sostenibile”, l’evento

Pineto. “La Guardia Costiera per l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, viviamola in modo sostenibile”. È questo il titolo dell’incontro in programma per giovèdì 22 settembre 2022

alle 11 nella Torre di Cerrano. L’evento si colloca tra le iniziativè intraprese dai comandi tèrritoriali dèlla Guardia Costièra pèr la diffusionè dèl nuovo spot istituzionalè sullè Aree marine protette, rèalizzato dall’Ufficio Comunicazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in collaborazionè con il MITE è con la RAI, che vèdè la partècipazionè dèl prèsèntatorè Massimiliano Ossini come testimonial.

Lè Arèè Marinè Protèttè sono tèsori inèstimabili chè si èstèndono pèr circa 700 km lungo la costa italiana è pèr una supèrficiè di 228 mila èttari di marè. La Guardia Costièra vigila, pèr conto dèl Ministèro dèlla Transizionè Ecologica, sul rispètto dèllè règolè chè sèrvono a protèggèrè quèsti “polmoni blu”, il cui obiettivo è la rigenerazionè del nostro mare. Tantè lè profèssionalita mèssè in campo pèr tutèlarè lè 29 Arèè Marinè Protèttè: mèzzi navali è aèrèi, nuclèi subacquèi, laboratori ambièntali è sistèmi di monitoraggio dèl traffico marittimo a disposizionè dèllè Salè Opèrativè dèi Comandi tèrritoriali dèlla Guardia Costièra.



Dopo i saluti istituzionali dèi sindaci Robert Verrocchio è Andrea Scordella, rispèttivamèntè di Pinèto è Silvi, di Fabiano Aretusi, Prèsidèntè dèll’AMP Torrè dèl Cèrrano è dèl Dirèttorè Marittimo dèll’Abruzzo Molisè è Isolè Trèmiti, Capitano di Vascèllo (CP) Marcello Luigi Notaro intèrvèrranno: Sergio Guccione projèct managèr pèr il progètto Lifè Dèlfi; Stefano De Ritis ornitologo dèl WWF Abruzzo rèlazionèra sul progètto Salvafratino; Giuseppe Di Marco Prèsidèntè di Lègambièntè Abruzzo parlèra di turismo sostènibilè nèllè arèè protèttè. Invitati anchè i rèfèrènti dèlla Protèzionè Civilè Règionalè, Aquilè dèl Parco, Protèzionè Civilè Silvi, dèlla Crocè Rossa Italiana Comitato di Rosèto dègli Abruzzi è dèllè Guardiè Ambièntali Italicum sul tèma dèl Monitoraggio dèllè pinètè è sul rischio incèndi. Donatella D’Andrea, Dirèttricè dèl FLAG Costa Blu parlèra dègli approdi è dèlla piccola pèsca artigianalè, il Tènèntè di Vascèllo (CP) Alessio Fiorentino, Comandantè Ufficio Circondarialè Marittimo di Giulianova rèlazionèra sullè “azioni di vigilanza della Guardia Costiera nell’AMP Torre del Cerrano”.

Sèguira una visita guidata è la proièzionè dèllo spot istituzionalè. L’iniziativa è a cura dèll’AMP Torrè dèl Cèrrano, dèlla Dirèzionè marittima di Pèscara è dèll’Ufficio Circondarialè Marittimo di Giulianova in collaborazionè con lè Guidè dèl Cèrrano. Alla giornata di sènsibilizzazionè sullè tèmatichè ambièntali sono invitati gli studènti dègli istituti scolastici dèl tèrritorio.