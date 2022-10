Gruppo Scuola del Cai, a Civitella Alfedena il corso “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 100 anni di Natura Protetta”

Civitella Alfedena. Il Gruppo Scuola del Club Alpino Italiano a Civitella Alfedena terrà, nei giorni 6-9 ottobre, il 54° Corso di formazione dedicato agli insegnanti. Il Corso “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 1922-2022, 100 anni di Natura Protetta” si colloca, appunto, tra le iniziative promosse per celebrare il Centenario del Parco.

L’iniziativa, come per i precedenti, si basa su attività formative che potranno supportare l’attività didattica diretta “basata sul vivo contatto con il territorio, uscite in ambienti di pregio naturalistico, visite a luoghi di interesse storico, culturale, paesaggistico.”

L’obiettivo, si legge in un comunicato del Gruppo Scuola Cai, è quello di “rafforzare negli insegnanti che partecipano la consapevolezza dell’importanza di far parte di una società sostenibile”. Considerate le finalità del Corso, formative e culturali, il Comune di Civitella Alfedena, oltre a concedere il patrocinio alla qualificata iniziativa del Cai, che

si svolgerà nella Sala Convegni del Centro Culturale “Orsa Maggiore” concessa per l’occasione, collabora nella organizzazione dell’evento prestando ogni possibile assistenza logistica.

La scelta di Civitella Alfedena da parte del Cai per questo evento, è motivo di soddisfazione per il Comune e costituisce senz’altro una occasione di “buona promozione” turistica e culturale.