Grotta del Cavallone, Paolucci (Pd): emozione grande vederla riprendere un servizio reso possibile dalla giunta precedente

L’Aquila. I luoghi più preziosi d’Abruzzo tornano a nuova vita: “Era una ferita al cuore la chiusura delle Grotte dovuta all’inagibilità della cestovia, che ora grazie all’impegno degli amministratori locali, a cui vanno i miei ringraziamenti e complimenti Gian Paolo Rosato sindaco di Taranta Peligna e Tiziana Di Renzo sindaco di Lama dei Peligni e al finanziamento della nostra Giunta regionale di centrosinistra finalmente è tornata a funzionare, permettendo la riapertura delle Grotte”, così il capogruppo Pd Silvio Paolucci che nel 2017 propose il recupero da assessore regionale al Bilancio”.

“Un passo importante a favore delle aree interne e a favore di un turismo esperienziale su cui l’Abruzzo deve puntare con decisione, da questo nacque quel contributo e altre scelte importanti”, ricorda Paolucci. “Fondamentale a tal fine è stata anche la statalizzazione della Ss 84 passata prima alla Provincia di Chieti e, grazie al nostro intervento, ripassata di competenza all’Anas, affinché fossero sempre garantite manutenzione e sicurezza di un’arteria così fondamentale per la Regione. Così come accaduto nel passato, è nostra intenzione continuare a investire nel territorio e a favore delle aree interne, per cui, oltre all’impianto a fune, alla Statale e alla Città delle grotte, avevamo realizzato il potenziamento della rete dell’emergenza e del 118, che il centrodestra al governo della Regione ha tagliato e mortificato, andando in una direzione radicalmente diversa da quella che avevamo impresso nella precedente consiliatura e, soprattutto, spogliando quei territori di servizi essenziali per la popolazione e per lo sviluppo delle aree interne”, conclude l’esponente piddino.