Green pass: porto Ortona, 500 addetti pronti a nuove regole

Lanciano. Appuntamento con il green pass per lavorare da domani anche al porto di Ortona, il più grande d’ Abruzzo con oltre un milione di tonnellate di merci movimentate all’anno e 500 addetti

nei vari servizi, con l’indotto che arriva fino a 1.500. Sul posto operano anche le principali agenzie marittime, una facente capo all’ex sindaco Nicola Fratino.

“Il nostro personale – spiega Fratino – è tutto vaccinato e in possesso di green pass e non ci sono problemi. Sembrano a posto anche tutte le altre imprese operanti, ma non sono ancora del tutto chiare le procedure da adottare giornalmente. Qui a Ortona è tutto tranquillo e non si annunciano manifestazioni”.

All’agenzia marittima Fiore il responsabile Davide Tucci conferma: “Anche da noi dipendenti tutti vaccinati. Ci attiveremo in ogni caso per i controlli necessari per verificare che chi entra nella

nostra area sia in regola con le norme del decreto”. Tra dogana e merci i servizi sono numerosi. Al porto di Ortona sono operanti anche colossi come la Micoperi e la Walter Tosto. Identica situazione anche al porto di Vasto dove non si registrano particolari situazioni di disagio. Anche qui le aziende operanti dentro il bacino di Punta Penna hanno raggiunto una copertura vaccinale prossima al cento per cento. Traffico merci in aumento anche a Vasto.