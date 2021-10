Green pass: in Abruzzo 70mila test rapidi in 7 giorni, +143%

Pescara. Più che raddoppiati, negli ultimi sette giorni, i test antigenici eseguiti in Abruzzo: dal 15 ottobre, giorno in cui è scattato l’obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro, ad oggi sono stati 69.858, contro i 28.707 del periodo 8-14 ottobre.

La variazione è pari al +143,3%. Nella maggior parte dei casi si tratta di tamponi eseguiti per avere la certificazione verde. In Abruzzo, secondo le stime, sono circa centomila le persone in età lavorativa senza neppure una dose di vaccino. Circa 10mila la media di test rapidi eseguiti quotidianamente. Il picco massimo c’è stato martedì 19 ottobre, con 13.841 test. Il dato più basso, 4.698, è quello di lunedì (dati riferiti alla domenica). Nei sette giorni precedenti, invece, il dato più alto era stato di 6.787 tamponi antigenici. Intanto la campagna vaccinale va avanti, ma a rilento. Al momento, dopo il raggiungimento dell’obiettivo dell’80% di copertura, registrato la scorsa settimana, la popolazione che ha completato il ciclo di vaccinazione è arrivata all’80,6%. Il 3,9% è invece in attesa della seconda dose, mentre il 15,5% non ha effettuato neppure una dose.